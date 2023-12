«Tenemos que ser conscientes de que la anexión es imposible»

La amenaza de anexión de los vecinos de La Cernada traspasa fronteras. El alcalde de Pedrafita do Cebreiro, José Luis Raposo, el municipio gallego en el que quieren integrarse ante el abandono que aseguran que sufren por parte de las admnistraciones de Castilla y Léon, está dispuesto a recibirles en caso de que lo soliciten. Una petición que todavía no se ha producido de forma oficial.

«Yo si tienen abandono no lo sé, a veces se habla de abandono y piensan que en otro sitio están mucho mejor, siempre creemos más en lo de fuera de casa que en lo de casa... yo no tengo problema ninguno si la solicitan en recibirles», indicó, no sin dejar de manifestar que «el enfado entre vecinos y alcaldes ha existido siempre».

Otra cosa es a juicio del primer edil de Pedrafita do Cebreiro que pueda atenderse su petición desde el punto de vista legal para abandonar El Bierzo al tratarse de una localidad perteneciente a Castilla y León. «Lo que sí está claro es que todos tenemos que ser conscientes de que eso no es fácil, por no decir imposible, porque pertenecen ya a otra comunidad autónoma, tendrían que intervenir ambas e incluso el Estado, y eso es imposible», apuntó.

«Una forma de presionar»

El regidor gallego entiende que en ocasiones estos anuncios se hacen «como una forma de presionar a las administraciones», teniendo en cuenta que no es la primera vez que tiene que atender una petición así «porque ya la tuve de otros ayuntamientos», reconoce. «Les agradezco que les parezca que esto funciona mejor», remarcó.

Es más, José Luis Raposo pone sobre la mesa la difícil situación de las infraestructuras de esta pequeña localidad perteneciente al municipio berciano de Vega de Valcarce, que ni siquiera cuentan con un acceso directo a Pedrafita. «Las infraestructuras que tienen ellos están orientadas hacia su municipio y orientarlas hacia el nuestro podría ser un problema especialmente para ese pueblo donde no tienen prácticamente acceso directo a nuestro municipio», explicó.

En este sentido, el regidor señala que precisamente este acceso fue un proyecto ideado por el Ayuntamiento que preside y que finalmente no fue posible ejecutarlo. «Yo lo intenté hacer hace unos cuantos años y, precisamente por no ceder los terrenos no lo conseguí», subrayó.

Socavones en la carretera de acceso

Respecto a las consecuencia del temporal que provocaron dos grandes socavones en la carretera de acceso a La Cernada y que se tragaron dos coches dejando herido a un matrimonio de 78 años, lo que ha sido la gota que ha agotado la paciencia de los vecinos, Raposo asegura que también los efectos se dejaron sentir en su municipio.

«Se subsanaron lo antes posible pero yo aún estoy trabajando en algún muro que se cayó con el temporal», concluyó.