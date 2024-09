Elbierzonoticias Ponferrada Martes, 10 de septiembre 2024, 19:17 | Actualizado 19:24h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) pide a la Junta de Castilla y León «parar la afrenta» a los viticultores de El Bierzo tras permitir a la DO Rueda utilizar la variedad de uva godello. Así se lo trasladó este martes 10 de septiembre en la sesión plenaria el procurador berciano de UPL, José Ramón García, a la institución autonómica en su turno de pregunta oral.

García incidió en que se trata «de un caso inédito y aberrante» la permisividad de la Junta de Castilla y León con la DO Rueda para poder utilizar la variedad de uva godello, autóctona de la comarca de El Bierzo. En este sentido, puso de manifiesto que «están robando el trabajo y tesón» dedécadas de agricultores y viticultores que han conseguido alcanzar un renombre en el nivel nacional e internacional de sus vinos.

Así, recordó que la institución autonómica «debe ser garante y hacer respetar» a todas las Denominaciones de Origen de la Comunidad y ni siquiera han hablado con el Consejo Regulador de El Bierzo. «La DO Bierzo no busca apropiarse de ninguna variedad, todo lo contrario, pero lo que persigue es la regulación, el control y la promoción de las variedades que están en su pliego de condiciones o que pueden llegar a estar, siempre y cuando se demuestre una tradición del cultivo de esa variedad, un nexo causal y un vínculo con el territorio, ser una variedad autóctona de esa zona», señaló.

El procurador berciano de UPL tildó de «vergüenza» permitirlo y que «sentará un precedente de anarquía total», porque tengan claro que si fuese al revés «saldrían a defender a los viticultores vallisoletanos» y ni hubiese llegado al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL). Y más, cuando en abril de este mismo año, la DO Rueda negó la intención de introducir la variedad de uva godello y excusó que «se trataba de una propuesta de una organización agraria y ni a corto, ni a medio plazo estaba prevista llevar a cabo esta medida».

«No tardaron ni 5 meses en hacerlo y pretenden apropiarse de una seña de identidad de la DO Bierzo», remarcó, antes de advertir que o apoyan a los viticultores y agricultores bercianos o las siguientes apropiaciones serán en el resto de las Denominaciones de Origen. En esta línea, indicó que si se permite esto «podría desembocar» en la creación en la DO Rueda de vinos godello cuando no tienen tradición ninguna en el uso de esta variedad.

«Es triste que la sociedad berciana y leonesa, sus ganaderos, sus agricultores y viticultores siempre se tengan que defender, de manera particular, de los ataques que sufren en varias áreas, como parques fotovoltaicos o parques eólicos, en su patrimonio cultural e industrial permitidos por la Junta o Gobierno Central. Esto lo tienen que parar, no se puede permitir: el Godello es berciano no es vallisoletano», concluyó.