La guerra del vino con la uva autóctona godello también se mide en cifras. Cerca del 20% de las 7.500 hectáreas de viñedo de la Denominación de Origen Bierzo -más de 600- tienen plantada uva de esta variedad, lo que le permite sacar al mercado cada año alrededor de dos millones de botellas elaboradas con dos millones de kilos de uva godello cosechada en la comarca, del total de 8.656.847 de contraetiquetas emitidas por los 2.000 viticultores pertenecientes a las 77 bodegas adscritas.

Son los datos de la DO Bierzo que defiende con uñas y dientes su variedad autóctona y la forma artesanal de producir sus godellos y que está dispuesta a llegar a los tribunales tras la polémica desatada por la autorizacion de la Junta a la DO Rueda, integrada por 74 municipios de las provincias de Valladolid, Segovia y Ávila, para incluirla como variedad secundaria.

El presidente del Consejo Regulador, Adelino Pérez, reconoce que no todas las bodegas tienen godello actualmente por la tipicidad que tiene El Bierzo. «Al final no es una extensión muy grande, hay mucho minifundio, entonces no todas las bodegas tienen para elaborar esa variedad», asevera. De hecho, entiende que sí que habrá algunas que tengan la posibilidad de transformar sus viñedos «porque ahora el consumidor está cambiando su percepción por los vinos y se están consumiendo más vinos blancos, por supuesto, pero a día de hoy no todas las bodegas de la Denominación de Origen están elaborando con la variedad godello», insiste.

Por campaña, el año pasado la DO Bierzo recogió en números redondos unos 10 millones de kilos de uva, de ellos dos millones han ido destinados a la elaboración de los vinos de las variedades blancas, «con lo cual podemos estar hablando que en breve se estarán vendiendo aproximadamente dos millones de botellas de godello», explicó su presidente.

Mercados anglosajones

La uva de la variedad godello produce vinos elegantes y delicados, que reparte su equilibrio entre frescor y volumen y que presenta sugerentes toques amargos. «Es un vino que gusta en España y también fuera», remarcan desde el Consejo Regulador, por lo que «no es una variedad que se haya puesto de moda no solo a nivel nacional sino también para los mercados internacionales».

De esta forma, son los mercados anglosajones los que actualmente copan la demanda del godello elaborado en El Bierzo, en países como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, pero también los países del Norte de Europa. «Siempre han sido consumidores de vinos blancos, han descubierto esta variedad godello y cómo la vinificamos en El Bierzo y la verdad es que está teniendo mucho éxito», concluyen desde la DO.