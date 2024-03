La crisis de las gallinas amenaza al Bierzo: «Tengo clientes que si se las quitas los matas»

La crisis de las gallinas amenaza al Bierzo. Los propietarios de establecimientos agrarios de la comarca temen que la crisis suscitada en Galicia que está provocando la caída de las ventas de aves a raíz de la aplicación del Real Decreto 637/2021, que establece las normas básicas de ordenación de las granjas avícolas y que obliga a registrar los gallineros de autoconsumo de menos de 30 gallinas ponedoras se acabe extendiendo también a la comarca.

Aunque el Real Decreto aprobado en 2021 no establece multas, las sanciones sí se recogen en la Ley de Sanidad Animal, donde las infracciones leves pueden llegar a sancionarse con multas de 600 a 3.000 euros e incluso con apercibimientos.

Antonio Jarrín es la quinta generación al frente de la tienda agraria Los Rojones en Ponferrada, un establecimiento situado en la avenida de Asturias que abrió sus puertas en el año 1883. Lleva 40 años comercializando pollos y gallinas y durante estas cuatro décadas ha visto como las ventas han ido cayendo en picado. «Nosotros vendíamos 1.500 pollos a la semana hace 20 años y ahora igual unas vendes 100, otras 200», explica.

Unas cifras que en ningún caso han conseguido levantar las escapadas 'fantasma' en las últimas semanas de los gallegos para proveerse en El Bierzo de aves ante la permisividad en las ventas. «Ni son, ni se están produciendo», señalan los profesionales del sector.

«Aquí no es para nada como lo están poniendo porque tenemos algunos clientes de Galicia como hemos tenido siempre pero no ha habido ningún aumento de las ventas por este motivo», indicó Antonio Jarrín. Una valoración en la coinciden también los responsables de otras tienda agrarias de la comarca consultadas por este medio de comunicación.

La pandemia fue un desastre para el sector. «Hubo gente que se quedó con los pollos que tenía porque no los pudo vender», relata Jarrín, que explica como la gripe aviar en el 2001 también está detrás de estos controles.

«Es por lo que han hecho esto, y me parece bien por un lado, pero por otro, lo que es información, que no hay, que se facilite a la gente porque piensan que es para tenerlos controlados es por seguridad, porque hoy hay enfermedades que hace 15 o 20 años no había, tanto en las personas como en los animales y en las plantas», subrayó el propietario de Los Rojones.

Más del 90% sin legalizar

Lejos de conocer el número exacto de gallineros que pueden existir en la comarca tiene claro que en El Bierzo «hay muchísimos» y que más del 90% están sin legalizar. En su mayoría son propiedad de gente mayor que además de ser para autoconsumo, las gallinas son como parte de la familia. «Yo tengo clientes que tienen 90 años y si les quitas sus gallinas los matas porque les obliga a salir de casa y es su forma de pasar en rato porque en los pueblos ahora no hay nada», destaca Jarrín.

Ejemplares de gallos y gallinas de la tienda agraria situada en la avenida de Asturias de la capital berciana.

Aunque la normativa es la misma en Castilla y León que en Galicia «se está aplicando en algunos sitios y en otros no». Por ello cree que la falta de información está detrás de toda la polémica desatada en la Comunidad vecina de Galicia que amenaza con llegar al Bierzo. «Hay un problema social porque la gente que tiene gallinas de toda la vida, cuatro, seis, ocho o diez no están informados de la normativa que es la misma aquí que en Galicia», lamentó.

Apoyo para registrar

Así las cosas, Antonio Jarrín está dispuesto a iniciar contactos con la Junta para ayudar a las personas que lo necesiten para ayudarles a registrar sus gallineros, principalmente a las de edad más avanzada. «Dicen que en tres minutos das de alta el gallinero y es mentira, no facilitan que la gente los de de alta porque le ponen muchos problemas, muchas pegas», asevera.

Las tiendas ganaderas del Bierzo confían en que el descenso en las ventas de gallinas que sacude a Galicia con la aplicación de la normativa que obliga a regularizar los gallineros de autoconsumo no se traslade a la comarca porque de lo contrario «será un desastre total», sentencian.