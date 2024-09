UGAL-UPA apoyará recursos y medidas legales contra el uso del godello en la DO Rueda

Elbierzonoticias Ponferrada Martes, 3 de septiembre 2024, 13:33 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El sindicato agrario UGAL-UPA va a personarse en cuantas decisiones se adopten en la provincia leonesa para que no salga adelante la autorización del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León del uso de la uva godello en la Denominación de Origen Rueda como variedad secundaria.

La decisión de la administración autonómica, señalan desde la entidad, parte del antiguo equipo de la Consejería de Agricultura, liderada por Vox, y por el exconsejero de Agricultura «que siguiendo las directrices de sus antiguos compañeros de la organización agraria Asaja en la provincia de Valladolid, decidió atender la petición de incluir la godello autóctona del Bierzo y de la zona gallega de Valdeorras entre los vinos de la DO Rueda».

La organización considera «una indecencia que sea Asaja la que comenzara en Valladolid con el disparate de impulsar las gestiones para poner contra las cuerdas a los vinos del Bierzo y a sus viticultores y que el antiguo equipo de la Consejería de Agricultura, liderada por Vox, iniciara toda la tramitación de esta irresponsabilidad».

UGAL-UPA subraya que no va a consentir que se dañe a la provincia de León, a la comarca de El Bierzo y a los viticultores de la zona de forma tan gravosa, y adiverte que va «encabezar cuantas medidas se adopten desde ya por parte de instituciones, autoridades y particulares contra la decisión que se quiere amparar desde el Gobierno autonómico».

Por otro lado, apelan «al sentido común y a la responsabilidad del nuevo equipo de la Consejería de Agricultura para que rectifique y no se deje llevar por la incompetente tramitación que se realizó a lo largo de la gestión del anterior equipo de Agricultura, que si algo demostró fue la absoluta incapacidad para hacer algo por el bien del sector agrario leonés actuando de mala fe, como se demuestra con esta gestión».

UGAL-UPA recuerda que, objetivamente, no solo no existe tradición del godello en DO Rueda sino que una decisión de este calado no se puede adoptar sin tener en cuenta la opinión de todas las partes afectadas. «Desde luego, encabezaremos cuantos actos se realicen para defender nuestra tierra, nuestros pueblos, nuestro medio rural y a nuestros agricultores… y por eso estaremos en frente de quienes pretenden ningunearnos, dañar nuestro patrimonio y atentar contra los intereses de algo muy nuestro como es la uva godello y los vinos de El Bierzo», concluyen.