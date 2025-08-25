leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen del incendio de Molinaseca Ana F. Barredo

Detenido un hombre de 75 años como supuesto autor del incendio de Molinaseca

El fuego se inició el domingo, día 24 de agosto por una presunta imprudencia grave cometida por el detenido tras realizar una hoguera

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 25 de agosto 2025, 17:13

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de León, en colaboración con agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León, ha detenido este lunes, 25 de agosto, a un varón de 75 años de edad, como presunto autor del incendio forestal declarado el domingo, día 24 de agosto, en el término municipal de Molinaseca (León).

Investigación en el inicio del fuego

Una vez trasladados los investigadores al lugar del inicio del fuego, se comprueba, tras realizarse la correspondiente inspección técnico ocular, que el origen del incendio pudiera tener su origen en una hoguera efectuada para cocinar por la persona ahora detenida.

Por parte del SEPRONA de la Guardia Civil, una vez identificado plenamente el presunto responsable del mismo y recabadas las pruebas incriminatorias de su origen, instruye las correspondientes diligencias penales para su remisión al Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada (León), así como a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Área de Ponferrada.

En este incendio, como en todos los originados en la provincia de León, la Guardia Civil está desplegada en todos los puntos de interés en los que se requiere nuestra presencia para prestar el auxilio necesario, evacuando los pueblos que se determinan, regulando el tráfico en las carreteras afectadas, y, en definitiva, cumpliendo las instrucciones que dictamina el CECOPI sobre el avance de los focos, teniendo constantemente en el mismo una persona de enlace.

