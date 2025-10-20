leonoticias - Noticias de León y provincia

Cartel del bar de Cueto.

El PP de Sancedo impugnará la adjudicación del bar de Cueto al considerar que se vulnerará la ley

Denuncia que la apertura de ofertas se hará en un acto privado cuando ese proceso debe ser público

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:12

El Partido Popular de Sancedo (León) anuncia que impugnará el acto de adjudicación del bar de Cueto por considerar que el Ayuntamiento vulnera la ley al querer abrir los sobres de ofertas en un acto privado cuando debe realizarse de forma pública y transparente.

El portavoz 'popular', Alejandro Pérez, denuncia «irregularidades procedimentales' cometidas por el alcalde, Marcos Álvarez, y su equipo de gobierno en el proceso de adjudicación de dicho bar y cree que la decisión de hacerlo de forma privada » contraviene los principios básicos de publicidad y transparencia que deben regir cualquier proceso de licitación pública, ya que la apertura de sobres debe realizarse en acto público, salvo en los casos en que el procedimiento se tramite de forma electrónica, circunstancia que no concurre en este expediente«, explica.

Pérez asegura que no se trata solo de un trámite administrativo, «sino de preservar la confianza de los vecinos» y cree que con esta decisión «el alcalde vuelve a actuar al margen de la legalidad y de espaldas a los vecinos, tratando de convertir en privado un proceso que, por ley, debe ser público», concluye.

