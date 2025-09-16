El PP pide «lealtad institucional» a Ramón para contribuir a la recuperación de los incendios Consideran que la actitud «correcta» del presidente del Consejo Comarcal del Bierzo hubiera sido «ofrecerse a colaborar en la aplicación de medidas», en lugar de «crear un nuevo frente político contra la Junta»

Elbierzonoticias Ponferrada Martes, 16 de septiembre 2025, 14:42

El Partido Popular del Bierzo lamenta que el presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón, «haya preferido subirse al carro del conflicto ficticio puesto en marcha por el PSOE en lugar de ponerse a disposición de la Junta de Castilla y León para colaborar en la recuperación de las zonas afectadas por los incendios en nuestra comarca» y le pidió «lealtad institucional» como fórmula para contribuir a la recuperación de los incendios en la comarca.

«Los vecinos del Bierzo, que han sufrido en primera persona las consecuencias de los incendios necesitan cooperación leal y soluciones rápidas, no enfrentamientos improductivos entre las administraciones que los representan», señalaron los 'populares', quienes recordaron que la reunión celebrada por la Junta con los presidentes de las diputaciones «garantizaba también la representación del Bierzo», ya que la Diputación de León «representa a todos los municipios de la provincia, incluidos los berciano».

En este sentido, desde el PP resaltaron que el Gobierno autonómico «ha demostrado desde el día uno y con hechos su voluntad de actuar con rapidez y eficacia» y, entre las medidas concretas anunciadas destacaron la financiación al cien por cien de maquinaria pesada destinada a la apertura de cortafuegos y accesos, la creación de anillos de seguridad en los pueblos catalogados de alto riesgo, la mejora de las infraestructuras de agua, hidrantes y bocas de riego y el apoyo a la elaboración de planes municipales de prevención y evacuación.

Unas actuaciones inmediatas que «responden a una estrategia clara de trabajar directamente con los municipios, que son quienes mejor conocen las necesidades de su territorio». «Diluir las decisiones en más administraciones intermedias solo sirve para retrasar la respuesta y eso es precisamente lo que no necesitan ni los pueblos ni sus vecinos», añadieron.

«Nuevo frente político»

Por ello, el PP del Bierzo entendió que la actitud «correcta» del presidente del Consejo Comarcal, «si de verdad existe ese interés en contribuir a la recuperación de la comarca tras los incendios», hubiera sido «ofrecerse a colaborar en la aplicación de estas medidas en la comarca, en lugar de crear un nuevo frente político contra la Junta de Castilla y León».

En este sentido, desde el PP consideraron que «sería más útil que el presidente de la entidad comarcal, en lugar de dedicar sus esfuerzos a alimentar infructuosos conflictos, se preocupara más de que los medios y brigadas de los que dispone funcionaran de manera más eficiente en la prevención», al tiempo que recordaron que la Junta de Castilla y León «aporta la nada desdeñable cantidad de dos millones de euros al Consejo Comarcal del Bierzo para el desarrollo de las competencias delegadas en esta materia».

Finalmente, los populares invitaron a Ramón a «utilizar su espíritu crítico para pedir las explicaciones oportunas tanto a la Diputación de León como al Gobierno central», al considerar que «aún tienen mucho que explicar sobre la dejadez en sus competencias a este respecto, la falta de inversión en prevención de la parte que les toca y sobre la lentitud en la llegada de ayudas a los afectados».