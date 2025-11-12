Ponferrada acomete una intervención de urgencia en el acceso a Carracedo de Compludo La concejalía de Medio Rural hace un nuevo llamamiento a la Diputación de León para que arregle esta vía

Elbierzonoticias Ponferrada Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:40 Comenta Compartir

La brigada de obras de Ponferrada ejecuta una intervención de urgencia en el acceso a la localidad de Carracedo de Compludo con el objetivo de garantizar la seguridad ante el deterioro de la vía, y el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Medio Rural, hace un nuevo llamamiento a la Diputación de León para que arregle esta carretera.

El concejal de Medio Rural, Iván Alonso, denuncia el grave deterioro de esa carretera, que ha empeorado con la llegada del otoño, que complican el desplazamiento de los vecinos y el acceso de autobuses del servicio a la demanda. Por eso la brigada ejecutó labores de desbroce en ambas márgenes, a petición de los vecinos, según informa la agencia Ical.

«Volvemos a solicitar que se ejecuten de manera urgente las obras de mantenimiento del asfalto en los accesos a Carracedo de Compludo y a Palacios de Compludo, especialmente en el primero, donde la situación es todavía más urgente», dice Alonso. «Insistimos, el Ayuntamiento ha tenido que atender esta situación con medios propios atendiendo al interés y la seguridad de los vecinos», finaliza.