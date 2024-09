Un Consejo Comarcal unido clama por Oncología y la DO Bierzo

El Consejo Comarcal del Bierzo celebró este martes, 24 de septiembre, una sesión plenaria en la que se dieron lectura a dos declaraciones institucionales consensuadas por toda la corporación comarcal sobre dos problemas acuciantes en la actualidad berciana.

Por un lado, la situación del servicio de Oncología y por otro la defensa de los intereses de la DO Bierzo en cuanto a la utilización por parte de la DO Rueda de la uva godello.

En el primer caso, motivada por la falta de especialistas, los consejeros instan a la Junta de Castilla y León a que cubra en su totalidad la plantilla del servicio de Oncología del Hospital El Bierzo, «para poder ofrecer a los pacientes la atención íntegra y digna que necesitan y merecen»; y también al Gobierno de España para que convoquen las plazas MIR «que sean necesarias para cubrir las plazas vacantes».

En el segundo, todos los grupos políticos del Consejo Comarcal consideran que la decisión de la Junta de permitir a la DO Rueda el uso de la variedad godello «perjudica de manera grave e inmerecida a los productores de la DO Bierzo, permitiendo que del fruto de su escrupuloso trabajo se beneficien ahora otras denominaciones que carecen de esa vinculación con la uva godello y que no han participado en absoluto en ese proceso de valorización de los vinos godello»..

Además, creen que los suelos singulares del Bierzo, su destacado microclima junto con una tradición vitivinícola centenaria hacen que el godello «sea excepcional y de una altísima calidad y nada que ver con las uvas godello que se cultivarán en otras zonas para elaborar vino bajo la etiqueta de la DO Rueda y que catalogará esta variedad a la baja al ser considerada como igual».

Por ello, solicitan a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que tenga en cuenta el recurso de alzada que va a interponer la DO Bierzo y deje sin efecto la autorización concedida, a la vez que proceda a la suspensión cautelar del procedimiento de autorización para incluir la uva principal de los vinos del Bierzo entre las variedades secundarias para la elaboración ed los vinos de Rueda.

Por otro lado, el pleno del Consejo aprobó por unanimidad la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para poder sacar a concurso la plaza de arquitecto y dar categoría a la de psicólogo.