OncoBierzo entrega a la Junta 55.000 firmas para exigir médicos

La necesidad de más médicos para el Hospital Universitario del Bierzo llega a la Junta de Castilla y León.

El colectivo ciudadano OncoBierzo, integrado por familiares y enfermos de cáncer de la comarca, presentará este martes 15 de octubre, a las 12.00 horas, en la Consejería de Sanidad 55.000 firmas de la campaña llevada a cabo a través de la plataforma Change.org para exigir oncólogos en el primer centro sanitario de la comarca.

«Que pongan profesionales de una santa vez, que la gente esté atendida», reclama el representante del colectivo, José Miguel Abraila. «Que pongan soluciones, que lleguen oncólogos, cardiólogos, anestesistas...», insiste. Por eso el pasado 3 de octubre, José Miguel, junto con otros pacientes de cáncer y sus familiares lanzaron una campaña de recogida de firmas en change.org/necesitamosmedicos, una recogida de firmas con la que en menos de 24 horas logró el apoyo de más de 20.000 personas.

Hoy ya suman 55.000 firmas para pedir «una sanidad pública y digna para Bierzo y Laciana dada la insuficiencia de recursos en el área de oncología del Hospital El Bierzo, así como en otras especialidades clave como radiología, urgencias, anestesiología, oftalmología y todo nuestro hospital, incluido el servicio de cardiología, que el pasado mes de febrero contaba con solo dos especialistas cuando debería haber siete».

Lamentan que «van poniendo parches, ahora en octubre han conseguido cuadrar oncólogos para todo el mes. Pero no hay ningún plan para el mes siguiente», lamenta Jose Miguel. «Dicen que ningún médico quiere venir, pero cómo van a querer venir, si hacen jornadas de 8 de la mañana a 20 de la tarde, sin medios, sin materiales… nadie quiere trabajar así».

Se trata de un paso más en la lucha emprendida tras la crisis suscitada en el servicio de Oncología del Hospital del Bierzo por el déficit de especialistas que viene arrastrando desde hace años y que se vio agudizada el pasado mes de mayo cuando tuvieron que suspenderse medio centenar de consultas en una jornada en la que no hubo facultativos.

La ministra de Sanidad fue interpelada incluso el pasado jueves 10 de octubre por un representante de OncoBierzo en el programa de televisión '59 segundos' que puso sobre la mesa la situación de Oncología del primer centro sanitario berciano. Mónica García mostró su apoyo a familiares y enfermos de cáncer de la comarca y aseguró que abordará la situación en una próxima reunión con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

El caso de Aarón

Aarón es sanitario. Fue a urgencias porque se notó un bulto en el testículo. «Empezamos mal porque me mandaron a casa con un volante para urología. Yo sabía que algo no iba bien y volví a los dos días. Entonces, y tras insistir, me hicieron una ecografía y me dijeron que sí, que era un tumor y que había que operar. Teníamos que estar pendientes al 1000 x 1000 de todo porque si no tienes conocimientos sanitarios no te das cuenta de nada, te vas a casa pensando que ya está todo bien. Y no lo estaba. Después de operarme pedí una consulta oncológica y allí me pidieron la analítica, y tenía los marcadores tumorales por las nubes. El cáncer de testículos tiene muy buen pronóstico pero hay que actuar rápido para frenarlo, si hubiese esperado unos meses, como me dijeron, no sé qué habría pasado».

Entonces empezó su tratamiento. «Primero me vio un oncólogo de León que vino desplazado a pasar consulta aquí, cómo vienen todos. A partir de entonces, ya he visto a cuatro oncólogos diferentes.»

Aarón se unió a esta movilización en change.org/necesitamosmedicos por él, pero también por todo lo que ha visto en las largas esperas de consulta que, en ocasiones, han llegado a durar más de 4 horas. Su pareja, Antonio, quien acudirá también mañana a la Consejería de Sanidad a registrar las firmas, señala: «En oncología ves a gente muy vulnerable, sin acompañamiento, y muy sola. Hay gente citada para las 8.30 de la mañana y hay oncólogos que vienen de fuera que no llegan hasta las 11. Los médicos están haciendo magia para poder atender a gente desconocida, teniendo acceso a los historiales no más de 5 minutos».

«A la ansiedad de gestionar lo duro de tener esta enfermedad se suma la incertidumbre. Cada vez que tengo cita me pregunto cuánto se retrasará o si me pospondrán el tratamiento. Y esta enfermedad no admite esperas», sentencia Aarón.

El caso de Berta

Al padre de Berta le diagnosticaron cáncer de recto en mayo. Desde entonces, asegura, le han visto 8 oncólogos diferentes y le han mandado dos tratamientos distintos. «Siempre te queda la duda de cuál tendría más razón».

Cada consulta, añade, «es como volver a empezar de cero. Mentalmente es agotador. Y nunca sabes qué te vas a encontrar, qué médico te tocará, cuánto retraso habrá o si llegarás a la farmacia hospitalaria a tiempo para recoger la medicación».

A pesar de ello, Berta se muestra extremadamente agradecida al personal sanitario que les atiende. «Somos conscientes de que no nos atienden mejor porque no tienen tiempo. Es materialmente imposible que un doctor lea los historiales de principio a fin con todos los pacientes que hay y el poco tiempo que tienen, están sobrepasados. No pueden más. Este hospital tiene que abarcar a 130.000 personas y solo tenemos un oncólogo. Ya no sabemos cómo decirlo. Necesitamos médicos», concluye.