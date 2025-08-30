El Obispado necesita 200.000 euros para reparar la iglesia de Arganza: «Si no se arregla se cae» El alcalde asegura que por parte de la Diócesis de Astorga «el interés es máximo en arreglarla» tras el derrumbe de parte de la cubierta interior hace tres meses pero «hace falta financiación»

Carmen Ramos Arganza Sábado, 30 de agosto 2025, 09:16

El Obispado de Astorga cifra en 200.000 euros el coste total de la reparación de la cubierta interior de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Arganza para poder reabrirla de nuevo al culto. El templo permanece cerrada desde hace cerca de tres meses como consecuencia del derrumbe de parte de la cubierta interior que dejó un boquete de 30 metros y, afortunadamente, se saldó sin causar daños personales ya que estaba cerrado.

«A ver cómo se financia», se pregunta el alcalde, Francisco Javier Ovalle, que asegura que el Ayuntamiento «poco tiene que hacer más que la colaboración ciudadana, como ha hecho otras veces, porque eso no lo podemos afrontar, claramente, entonces dependemos de instituciones supramunicipales», remarca.

El regidor municipal insiste en que la iglesia «sigue siendo un patrimonio de Arganza», por lo que se pone a disposición de la diócesis para colaborar en todo lo que pueda. «En lo que podamos ayudar y colaborar claro que lo haremos porque la iglesia es del pueblo».

Todo ello teniendo en cuenta que se trata de un edificio religioso que «si no se arregla se cae lo que es el tejado» tal y como ha trasladado Ovalle a los representantes del Obispado, a la vez que resalta el valor que tiene para todos los vecinos un templo románico que se sitúa en una colina rodeada de olivos centenarios. «Es apostar por una iglesia o por otra, en este caso la de Arganza es una iglesia para mi muy bonita, está en una colina que tiene para nosotros una bonita historia y en eso nos basamos para que nos tenga en cuenta».

Ampliar Imagen del boquete de 30 metros que se abrió en el techo del templo.

Asegura el alcalde que por parte de la diócesis «de palabra sí nos han dicho que el interés es máximo en arreglarla», pero es consciente de que «hace falta financiación» y para eso «tienen que actuar Diputación, Junta de Castilla y León, Patrimonio y Obispado».

«Se han suspendido alguna boda»

El cierre de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Arganza como consecuencia del derrumbe de parte de la cubierta interior obligó a trasladar los oficios religiosos a la de San Miguel de Arganza. Un trastorno para los vecinos del pueblo que incluso ha provocado la suspensión de alguna boda. «Las misas se hacen cada dos semanas pero ya se ha suspendido alguna boda, funerales se va al cementerio, y esto va para largo».

El Obispado de Astorga trasladó al Ayuntamiento que la mantendría cerrada al menos durante seis meses por el riesgo de colapso de la cúpula y el falso techo después del derrumbe que los servicios técnicos de la diócesis achacaron a filtraciones y goteras.