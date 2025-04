Las Médulas en Semana Santa: reabre la Cuevona y cobran por aparcar en Orellán

Carmen Ramos Ponferrada Lunes, 14 de abril 2025, 08:17 Comenta Compartir

Las Médulas aguarda el boom de Semana Santa que este año arranca con novedades: se reabre la Cuevona a las visitas y vuelve el pago por aparcar en el mirador de Orellán. La emblemática galería excavada en la montaña que forma parte de la antigua red que utilizaba la minería romana en el paraje Patrimonio de la Humanidad ha vuelto a ponerse en servicio este viernes, 11 de abril, coincidiendo con el comienzo de las vacaciones de Semana Santa.

El Ayuntamiento de Borrenes ha tomado las riendas de la gestión de la Cuevona que recibe la visita de unas 20.000 personas al año y de la que se hizo cargo durante más de quince años una empresa contratada por el Consistorio para llevar la explotación de la galería, una de las más emblemáticas del enclave.

«A partir de ahora habrá una gestión municipal de la galería», explicó el alcalde, Eduardo Prada. Avanza que la labor seguirá en los mismos términos, básicamente centrada en labores de cobro de entrada e información. «Muy pocos cambios porque va a seguir siendo visitable, como estaba funcionando», remarcó.

La reapertura de la Cuevona, que permanacerá abierta de forma continuada hasta bien entrado el otoño, coincide precisamente «en la semana de más afluencia de turismo en la zona», subrayó el regidor. Del servicio gestionado directamente ahora por el Ayutamiento se encargarán un mínimo de dos personas, siempre «dependiendo un poco de la necesidad, del número de visitas», aseveró. En todo caso, desde el Consistorio insisten en que lo prioritario será «dar un buen servicio y tener todo el orden».

Aparcamiento de pago

Borrenes también retoma esta Semana Santa el cobro por el estacionamiento de vehículos para acceder al Mirador de Orellán, un servicio que se puso en marcha por primera vez el pasado verano y que se suspendió durante los meses de invierno «porque se le acabó el contrato al personal», señaló el alcalde.

De esta forma, se activa de nuevo el control del aparcamiento en este punto del paraje Patrimonio de la Humanidad del que se harán cargo dos personas contratadas por el Consistorio que cobrarán los tickets a los visitantes. El Ayuntamiento ha acometido en los últimos meses trabajos de adecuación de este espacio que han incluido labores de limpieza y renovación de la pintura así como la instalación de una caseta.

El aparcamiento del mirador de Orellán cuenta con 55 plazas de pago a las que se unen otros aparcamientos disuasorios con capacidad para el estacionamiento gratuito de un centenar de vehículos a la entrada del pueblo.

El primer edil confía en que de esta forma puedan estar cubiertos a pesar de los picos que en ocasiones llegan a producirse «en los que no das abasto». Una situación que habitualmente se repite en la jornada de Viernes Santo, «la de más afluencia de turistas», siempre y cuando el tiempo acompañe.

Prada defiende la necesidad de cobrar por aparcar en el acceso al Mirador de Orellán al considerar que «es una manera de organizar aquello porque si no hay nadie allí como ocurría estos años aquello es un caos». A ello se une, además, la necesidad de hacer frente a los gastos que ello ocasiona en cuanto a personal. «Es lo lógico que se cobre por aparcar porque hay unos gastos, no podemos organizarlo sin cobrar y si no se organiza es un caos como ha pasado durante todos estos años».

El boom de Médulas

Por su parte, el alcalde de Carucedo, Alfonso Fernández, tiene ya todo preparado para recibir en Médulas a la gran afluencia de turistas. Si el tiempo acompaña el pueblo vivirá su particular procesión el Viernes Santo, día en el que se registra el mayor número de visitantes. Una pequeña localidad de 70 vecinos que en épocas como esta llega a recibir hasta 3.000 personas y entre 10.000 y 12.000 visitantes en toda la Semana Santa.

«Es increíble la gente que viene», resalta el regidor. Una jornada a la que también se une el Sábado Santo y para lo que la situación meteorológica es fundamental. «Aquí funciona según el clima, si llueve pasará como en las procesiones que no salen, y si no llueve esto nos invadirá», remarcó.

El primer edil considera que las cifras «estarán más o menos como estos últimos años» por lo que ya disponen de aparcamientos habilitados para garantizar los estacionamientos de vehículos. Además, el Ayuntamiento contará con el apoyo de los efectivos de Protección Civil «para ordenar un poco a la gente que nos llega» y evitar el caos circulatorio.

Asimismo, el Consistorio también ha procedido a adecuar los aparcamientos acometiendo labores de desbroce en prados y zonas rústicas para aumentar la capacidad de los que tienen habitualmente. En el pueblo de Médulas, a la entrada, disponen de cuatro aparcamientos con 400 plazas. «Esperemos que todo funcione bien», señaló.

Además, avanza que en el caso de que se gestione como se intentó años atrás para adecuar unos aparcamientos en Carucedo y subir con autobuses lanzadera a Médulas, la localidad podría disponer de otros 400 estacionamientos. «Esto está en plan de regularse y a ver cómo funciona», concluyó.