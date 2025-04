Un mencía del Bierzo, en el trono de los mejores vinos de España

Carmen Ramos Ponferrada Viernes, 11 de abril 2025, 12:11 | Actualizado 12:24h. Comenta Compartir

Los vinos de la DO Bierzo continúan afianzándose entre los más valorados del sector. Un mencía elaborado en la comarca se ha coronado como uno de los mejores caldos de España.

La Guía Vinos Gourmet (GVG), decana de enología en nuestro país, ha reconocido en su edición 2025 con la máxima puntuación a La Faraona 2022 elaborado en la bodega Descendientes de J. Palacios, ubicada en la localidad berciana de Corullón.

La primera edición de la Liga del 100 reconoce de forma exclusiva a aquellos caldos que han alcanzado la máxima calificación de 100 puntos, una distinción concedida por unanimidad del Comité de Cata, que ha logrado La Faraona 2022. El reconocimiento exclusivo valora la excepcionalidad de este vino junto a su calidad, personalidad y elegancia, características que lo han hecho merecedor de este importante galardón.

Los responsables de la bodega ubicada en Corullón ha recogido el galardón en el marco de la tercera jornada de la 38º edición de Salón Gourmets que también ha premiado a otras ocho elaboraciones de diferentes bodegas y denominación de origen de España. Se trata de Cirson 2021 (Bodegtas Roda, DOCa Rioja; L'Ermita 2022 (Álvaro Palacios, DOCa Priorat); Pazo Señorans Selección de Añada 2014 (Pazo de Señorans, DO Rías Baixas); Poley Amontillado Convento Selección 1952 (Toro Albalá, DO Montilla-Moriles); Recaredo Homenatge a Josep Mata Capellades 2004 (Recaredo, Método Tradicional-Cataluña); Sorte O Soro 2023 (Rafael Palacios, DO Valdeorras); Tradición Oloroso VORS (Bodegas Tradición, DO Jerez-Xérès-Sherry) y Vega Sicilia Único 2015 Bodegas Vega Sicilia, DO Ribera del Duero).

Entre los 40 galardonados en el ámbito de bodegas y grupos bodegueros también ha sido reconocido Álvaro Palacios y Descendientes de J. Palacios, la bodega de Corullón diseñada por el arquitecto Rafael Moneo donde se elabora La Faraona 2022, el reconocido vino del Bierzo que cuenta con 98 puntos en la Guía Parker y 97 en la Guía Peñín y cuyo precio por botella ronda los 1.500 euros.

Uno de los vinos más aclamados

La Faraona 2022 es un vino sublime en cuya elaboración se utiliza un 98% mencía, la variedad reina de la DO Bierzo, que se completa con un 2% de jerez y godello.

El caldo es fruto del trabajo de Ricardo P. Palacios y Álvaro Palacios, ligados por tradición bodeguera al mundo del vino que en el año 1999 llegaron a Corullón con la idea de ensalzar y sacar partido a todo el potencial de su riqueza vitivinícola.

En este municipio cuentan actualmente con 45 hectáreas de viñedo repartidas en 220 parcelas, con viñas de cepas viejas de más de 70 años sobre suelos muy empinados situadas a más de 950 metros de altitud. El cultivo adapta la viticulura biodinámica a la tradicional del Bierzo lo que unido a las peculiaridades del clima le aporta cualidades como la fragancia y la frescura que le permiten poner en el mercado uno de los vinos de la DO Bierzo más aclamados.