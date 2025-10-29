leonoticias - Noticias de León y provincia

Agua saliendo de un grifo.

Licitadas por más de 1,6 millones las obras de mejora del abastecimiento de Fabero

El proyecto, que beneficiará a 17.000 habitantes, se financiará al 40 por ciento entre la Junta y la Diputación de León, mientras que el ayuntamiento aportará en 20 por ciento restante

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:58

La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, Somacyl, publicó este miércoles 29 de octubre en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación del contrato para la ejecución de las obras de mejora del abastecimiento del municipio leonés de Fabero, en la comarca del Bierzo, con una inversión de 1.688.219,90 euros más IVA.

El proyecto, que beneficia a un total de 17.130 habitantes, tiene un plazo de ejecución de doce meses y será financiado al 40 por ciento por la Junta de Castilla y León y la Diputación de León, mientras que el Ayuntamiento de Fabero aportará el 20 por ciento restante. Una vez finalizadas las obras, Somacyl se encargará de su explotación y mantenimiento durante 25 años.

El proyecto licitado tiene como finalidad completar y mejorar el sistema de abastecimiento de agua al municipio de Fabero y sus núcleos asociados, es decir, Lillo del Bierzo, Bárcena de la Abadía y Otero de Naraguantes.

Para ello, las obras contemplan la finalización de la galería de servicio que conecta la captación de agua con la estación de tratamiento, la renovación de conducciones antiguas de fibrocemento y la mejora de los accesos existentes, incluyendo la pavimentación y drenaje de caminos rurales.

Además, se llevará a cabo la rehabilitación de la caseta de captación y la revegetación de zonas afectadas por obras anteriores, contribuyendo a la integración paisajística y la sostenibilidad ambiental.

