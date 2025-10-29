leonoticias - Noticias de León y provincia

El accidente en Ponferrada. Bomberos de Ponferrada

Trasladan al hospital a una conductora de 44 años que chocó contra un muro en Ponferrada

El accidente se producía pasada la medianoche y bomberos de Ponferrada tuvieron que sacar a la mujer del vehículo tras quedar atrapada

León

Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:51

Una conductora de 44 años resultaba herida la noche del martes al miércoles tras un grave accidente en Ponferrada. El suceso ocurría pasadas las 00:46 horas de este 29 de octubre cuando la sala de emergencias del 112 recibía el aviso.

Tras una salida de vía con su coche en la avenida Milán, a la altura de la rotonda del Camino Viejo Gaiztarro, la conductora habría chocado contra un muro y los alertantes solicitaban asistencia para la ocupante del vehículo, una mujer de 44 años que se encontraba consciente pero atrapada en el interior del turismo.

El servicio de emergencias movilizó a Policía Municipal, Nacional y Bomberos de Ponferrada que rescataron a la conductora.

El vehículo, un Seat Arona, se encontraba en posición de vuelco lateral con el techo contra el muro de cierre y la parte trasera muy próxima a un portón carretal. La conductora refería un fuerte dolor en el pecho no pudiendo salir del vehículo y los bomberos procedieron a la extracción por el portón trasero utilizando la tabla de rescate que, aunque complejo debido a la cercanía de la parte trasera del vehículo a la puerta carretal, logró salvar a la víctima.

Técnicos de emergencias sanitarias realizaron un primer auxilio a la mujer que fue trasladada en una UVI móvil al hospital de Ponferrada.

