Trasladan al hospital a una conductora de 44 años que chocó contra un muro en Ponferrada El accidente se producía pasada la medianoche y bomberos de Ponferrada tuvieron que sacar a la mujer del vehículo tras quedar atrapada

Una conductora de 44 años resultaba herida la noche del martes al miércoles tras un grave accidente en Ponferrada. El suceso ocurría pasadas las 00:46 horas de este 29 de octubre cuando la sala de emergencias del 112 recibía el aviso.

Tras una salida de vía con su coche en la avenida Milán, a la altura de la rotonda del Camino Viejo Gaiztarro, la conductora habría chocado contra un muro y los alertantes solicitaban asistencia para la ocupante del vehículo, una mujer de 44 años que se encontraba consciente pero atrapada en el interior del turismo.

El servicio de emergencias movilizó a Policía Municipal, Nacional y Bomberos de Ponferrada que rescataron a la conductora.

El vehículo, un Seat Arona, se encontraba en posición de vuelco lateral con el techo contra el muro de cierre y la parte trasera muy próxima a un portón carretal. La conductora refería un fuerte dolor en el pecho no pudiendo salir del vehículo y los bomberos procedieron a la extracción por el portón trasero utilizando la tabla de rescate que, aunque complejo debido a la cercanía de la parte trasera del vehículo a la puerta carretal, logró salvar a la víctima.

Técnicos de emergencias sanitarias realizaron un primer auxilio a la mujer que fue trasladada en una UVI móvil al hospital de Ponferrada.

