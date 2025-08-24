José Luis Prada, tres décadas de verdades contra los incendios en El Bierzo El libro Las verdades de Prada reúne artículos escritos desde 1998 en los que el empresario berciano denunciaba incendios, repoblaciones fallidas y el abandono de Las Médulas, un discurso que hoy mantiene intacto y lo respalda con hechos como prueba de que el Bierzo necesita «menos palabras y más acción»

José Luis Prada, conocido empresario berciano, utilizó durante décadas su pluma para denunciar lo que considera los grandes males del Bierzo: la descoordinación institucional, el abandono del patrimonio, la falta de gestión forestal y la ausencia de soluciones prácticas a problemas históricos como los incendios o la despoblación.

Sus artículos, publicados en la prensa provincial desde finales de los años noventa hasta la segunda década de este siglo, han sido recopilados en el libro 'Las verdades de Prada', una selección realizada por el periodista Carlos Cascallana. Además de reunirlos, el autor del libro aporta contexto para situar aquellas reflexiones en el momento en que fueron redactadas.

Entre los textos más destacados se encuentra «Mi verdad sobre los incendios en el Bierzo», publicado el 29 de marzo de 1998 en La Crónica de León. En él, Prada denunciaba la ineficacia de las administraciones frente a un problema recurrente y reclamaba soluciones locales como brigadas propias, trabajo de los vecinos y limpieza de montes para prevenir el fuego. Más de dos décadas después, sigue insistiendo en la misma idea: «Cada persona en su casa o en su pueblo haga algo para que las cosas no lleguen, por lo menos al pueblo», afirma hoy en día, convencido de que la implicación individual es tan importante como la acción institucional.

Ampliar Vecinos de Canedo trabajando en el cuidado de los árboles. EBN

Ese mismo año, el 24 de mayo, firmaba otra columna de opinión en La Crónica bajo el título «Repoblación forestal ¿para quién?», donde criticaba que las millonarias inversiones en plantaciones no repercuten en la población rural. Para Prada, aquellos planes se hacían de espaldas al Bierzo, sin tener en cuenta a los pueblos ni a sus gentes, cuando deberían haber sido los protagonistas de la gestión y el cuidado del territorio. Su visión no ha cambiado: «El monte ya no tiene solución, porque como no van a trabajar, nadie limpia, nos hemos hecho todos muy tranquilos, muy vagos«, entre risas, »pero la naturaleza crece y crece», asegura. Y añade sobre las responsabilidades compartidas, «esto es un poco culpa de los ayuntamientos, un poco de las juntas vecinales y un mucho de cada persona que vive ahí».

A pesar de reconocer que en ocasiones existen trabas para limpiar los montes, insiste en que siempre queda un margen de acción individual. «Enfrente de tu casa nadie te va a quitar de limpiar», afirma, poniendo el foco en el papel de las juntas vecinales y en la necesidad de que cada pueblo asuma sus propias labores de cuidado. Prada critica también que muchas veces la ciudadanía tiende a desentenderse, «nadie se hace cargo de que su pequeña aportación podría ayudar a los mil y un problemas que surgen en el medio rural», lamenta. Y lanza un reproche a quienes opinan desde fuera sin implicarse, «tampoco vale que venga el señor de fuera, de la ciudad al pueblo y diga 'hay que hacer, hay que hacer', pero nadie hace nada«. »Desde las ciudades, palos de ciego».

En su mirada actual, vuelve a incidir en la corresponsabilidad de todos. «Las administraciones lo que tienen que hacer es implicar a la gente y ellos aportar lo que sea para que se limpien las cosas cuando hay que limpiarlas y no tener que después apagarlas», sostiene. El berciano remata con una comparación muy gráfica, «lo que más importa es prever todo esto, como las enfermedades». Sus propias labores de limpieza en el pueblo de Canedo avalan su discurso. De hecho, confirma que días atrás «hubo un incendio en Canedo a 500 metros y se arregló entre los vecinos, fue una cuba nuestra de seis mil litros, un tractor con otra de mil y se erradicó«. »Nosotros tratamos de que no llegase para aquí».

Críticas en redes sociales

Prada reconoce que incluso ha recibido críticas en redes sociales de quienes, sobre todo desde las ciudades, se oponen a las limpiezas. Pero su respuesta es clara: predicar con el ejemplo. «Tengo 4.500 árboles de distintas especies, acebos, encinas, alcornoques, robles, castaños, abedules«. El secreto, según él, es »plantar árboles y cuidarlos, y ahí está la naturaleza en todo su esplendor».

Más adelante, en 2013, publicó otro artículo. «¡Qué quince años perdidos!», en el que reflexionaba sobre la proclamación de Las Médulas como Patrimonio de la Humanidad en 1997. Aquel reconocimiento, decía, debía haber supuesto un motor de desarrollo turístico y cultural, pero se convirtió en una oportunidad desaprovechada por falta de coordinación institucional y visión de futuro. «¿Os imagináis si estuvieran en Italia o en Francia?», se preguntaba con ironía. Hoy, su reflexión se amplía hacia el paisaje berciano en su conjunto, «lo importante es que poco a poco en nuestro Bierzo nos vamos a quedar sin ese paisaje», advierte, señalando también la falta de conciencia social. «En parte es por la propia gente, que no tiene conciencia de cuidar su pequeño entorno».

Lejos de suavizar sus posturas con el paso del tiempo, Prada mantiene hoy las mismas ideas que en aquellos artículos. Preguntado por la actualidad, responde con la misma contundencia de siempre, «una cosa es hablar y otra dar trigo». Para él, no se trata solo de opinar, sino de actuar, «es una cuestión de principios, de implicarte». Y resume su filosofía en una llamada a la responsabilidad compartida, «cada uno tiene que aportar algo para que todas esas pequeñas actuaciones configuren la bondad de un pueblo y configuren el crecimiento de una región. Evidentemente la administración tiene culpa, lo tengo clarísimo, pero tenemos que implicarnos todos y no estar en el sillón o en la hamaca diciendo quién tiene la culpa».

Su pensamiento ofrece una línea de continuidad entre la denuncia que plasmó en sus columnas y la visión actual que comparte, El Bierzo no necesita palabras, sino acciones.