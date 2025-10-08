Dos mujeres de 60 y 24 años heridas en el vuelco de un turismo en El Bierzo Las dos ocupantes del vehículo fueron trasladadas al Hospital de Ponferrada

Dos mujeres resultaron heridas a primera hora de la noche del martes 7 de octubre en el vuelco de un turismo en Ponferrada, concretamente a la altura del número 330 de la avenida de Galicia.

El suceso ocurría sobre las 21:09 horas cuando el 112 de Castilla y León recibía una llamada alertando del vuelco de un turismo. Aunque en un primer momento no parecía haber heridos, se solicitó asistencia para una de las ocupantes del turismo, una mujer de 60 años, que se encontraba conmocionada.

El 112 movilizó entonces a policía municipal, nacional y emergencias sanitarias que desplazó una ambulancia de soporte vital básico. En el punto del accidente, los sanitarios atendieron tanto a la mujer de 60 años como a la otra ocupante del vehículo, una joven de 24 años.

Se decidió trasladar a ambas al hospital de Ponferrada para recuperarse de las heridas. A petición de la policía municipal, también se pidió la intervención de bomberos de Ponferrada para limpiar la vía.