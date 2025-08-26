Incendio en el silo de serrín de una maderera en Cacabelos Los bomberos de Ponferrada trabajan en la extinción de las llamas

Imagen del incendio en el silo de serrín de la maderera de Cacabelos.

C. Ramos y A. Pérez Cacabelos Martes, 26 de agosto 2025, 18:09 Comenta Compartir

Los bomberos de Ponferrada trabajan en la extinción de las llamas de un incendio originado en las instalaciones de una carpintería situada en la localidad berciana de Cacabelos.

El fuego se inició poco antes de las 16:50 horas de este martes, 26 de agosto, y afectan al silo de serrín de la maderera que se ubica en el número 29 de la calle Lavandera, en las inmediaciones de la carretera que une la villa del Cúa con Villabuena.

Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) se han desplazado al lugar para intentar sofocar el incendio que ha originado una extensa columna de humo.

Se da la circunstancia de que cerca de la carpintería de madera se ubica una residencia de ancianos.

Temas

Cacabelos

Sucesos

Bomberos