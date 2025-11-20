La IGP del Botillo del Bierzo celebra sus 25 años: el embutido rey «tiene mucho futuro» El sello de calidad homenajea en su gala de aniversario a Luis del Olmo, uno de los grandes difusores de este plato en toda España, y presenta su nueva imagen

Luis del Olmo (I) junto al presidente de la IGP Botillo del Bierzo, Óscar Ramos, en el homenaje brindado por el sello de calidad en su XXV aniversario.

Elbierzonoticias Ponferrada Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:30

La Indicación Geográfica Protegida, IGP, del Botillo del Bierzo celebró estee jueves, con una gala, sus 25 años de vida. La cita, en el Castillo de los Templarios, sirvió también para presentar la nueva imagen del embutido rey de la comarca, «más fresca y dinámica, pero vinculada a la tradición», decía el responsable de Alimentos de Calidad, Pablo Linares.

Así será ese nuevo logo y contraetiqueta que se presentaba en el marco de esta fiesta, en el Castillo de los Templarios de Ponferrada, donde el presidente de la IGP, Óscar Ramos, auguró un gran «futuro» a este producto. «Vamos construyendo. Cada vez es más conocido y más degustado y en las empresas cárnicas hay relevo generacional, así que no se preocupen que habrá botillo para todos», indicó.

La cita sirvió también para homenajear al locutor berciano Luis del Olmo, uno de los grandes difusores de este plato en toda España. Del Olmo se mostró feliz y señaló que «el botillo fue durante muchos años de mi vida protagonista. Ha dado y tiene que dar muchos años de alegría para esta tierra». Además se desveló que, desde el próximo año, se instaurarán unos premios Alimentos del Bierzo con el nombre del locutor, que reconocerá a empresas o personas que difunden el botillo.

Más reconocimientos

Los homenajes se completaron con reconocimientos a la Cofradía del Botillo y a las siete empresas cárnicas de la comarca, que forman parte de la IGP, y que son Cárnicas Prieto López, de Cueto; Embutidos El Abuelo Manuel, de Molinaseca; Embutidos La Encina, en Ocero; Embutidos Pajariel y Embutidos Santa Cruz, en San Román de Bembibre; Industrias Cárnicas Julio, en la carretera de Molinaseca; y Jamones y Embutidos Juan Fernández, en Toral de los Vados, según informa la Agencia Ical.

El Botillo del Bierzo consiguió la IGP en el año 2000, después de un proceso que se inició en 1994. Hasta hoy se han vendido 6,5 millones de botillos con sello de calidad y se fabrican unos 300.000 al año.