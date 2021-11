Los hosteleros del Bierzo muestran «preocupación» ante la posible llegada del pasaporte Covid

La Asociación de Hostelería de El Bierzo ha expresado su «preocupación» ante la posible llegada del pasaporte COVID a Castilla y León. En este sentido, se muestran expectantes sobre cómo se han desarrollado los acontecimientos en otras comunidades, teniendo en cuenta, además, lo que ocurrió con el cierre de los establecimientos a las ocho de la tarde que finalmente fue declarado ilegal «pero que tuvimos que soportar igualmente y no tuvo coste alguno para la administración de la Junta (ni económico, ni penal)» les «preocupa profundamente que nuestros mandatarios sigan el mismo 'modus operandi' a sabiendas de que pueden hacer lo que quieran porque nadie les va a castigar por cometer un delito».

En este sentido, reiteran que «no vemos factible el buen desarrollo de esta medida» ya que consideran que «tiene demasiadas lagunas legales por resolver, como qué hacer con las personas que trabajan en la hostelería y no estén vacunadas, o si tendremos que llamar a la policía cada vez que alguien no quiera enseñarnos el documento, falsificaciones, etc...». A ello suman «los problemas que nos va a traer a la puerta de nuestros negocios y el duro golpe económico que supondrá». Insisten por ello en señalar que «ellos no lo piden en las fronteras, ni en el transporte público, pero quieren que nosotros lo pidamos en la puerta de los bares».

«Al igual que un homicidio está castigado con una pena de 10 a 15 años, o un robo con fuerza con una pena de 1 a 3 años, ¿puede alguien decirnos cual sería la pena por imponer el pasaporte COVID y que luego resultase anticonstitucional?», concluyen.