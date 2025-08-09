leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de los momentos posteriores al choque frontal en Palacios del Sil. SPEIS León

Una mujer fallecida y varios heridos en un accidente entre dos coches en El Bierzo

Uno de los ocupantes estaba atrapado tras el impacto en la CL-631 en Palacios del Sil

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 9 de agosto 2025, 17:44

A las cuatro y cuarto de la tarde se ha recibido por parte del 112 en León un aviso con un accidente en el que podía haber varios heridos en el término municipal de Palacios del Sil.

La información alertaba sobre una colisión entre dos turismos en el punto kilométrico 43 y que cuatro personas habían resultado heridas y una de ellas se encuentra atrapada.

Más imágenes del accidente en Palacios del Sil. SPEIS León
Imagen principal - Más imágenes del accidente en Palacios del Sil.
Imagen secundaria 1 - Más imágenes del accidente en Palacios del Sil.
Imagen secundaria 2 - Más imágenes del accidente en Palacios del Sil.

Se informa a Bomberos de la Diputación de León, a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl. Estos últimos movilizan un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Villablino y una UVI móvil.

Minutos después del primer aviso y ya con los medios desplazados, el 112 informa de que «al menos hay una mujer fallecida y varias personas están heridas» mientras se sigue trabajando en el lugar del accidente.

