Golpes, caídas y 24 puntos... Así fue la participación de Bembibre en el Grand Prix

Esther Jiménez Ponferrada Martes, 9 de julio 2024, 10:19 | Actualizado 10:25h.

El concurso por excelencia del verano, el Grand Prix, volvió este lunes, 8 de julio, a las pantallas en horario de prime time en La 1 de Televisión Española. Ramón García, todo un clásico de este programa, y Cristina López , 'Cristinini', ejercieron de anfitriones para las dos primeras localidades participantes: Bembibre y Almacelles.

Los bercianos, con su alcaldesa, Silvia Cao, a la cabeza, tuvieron un padrino de lujo, el humorista, actor y también berciano Leo Harlem. Por parte de Almacelles, Lorena Castell ejerció de madrina.

Los participantes de las dos localidades, acompañados por una amplia representación de vecinos, que no dejaron de animar ni un solo instante, se enfrentaron a un total de diez pruebas, en las que los golpes, los saltos y las caídas fueron protagonistas.

La primera de ellas fue 'Los recogecocos', una novedad de esta edición, en la que los bembibrenses comenzaron, vestidos de monos, a intentar saltar todas las plataformas para llegar a una palmera a la que tenían que subirse en busca de cocos. En total, se hicieron con 5 cocos, al igual que Almacelles, por lo que se repartieron los puntos, 3 cada uno, y los comodines (uno cada uno).

En la segunda prueba, 'El árbol de la suerte', Sergio e Isabel, como representantes de Bembibre, no lograron saltar lo suficiente en la cinta que no paraba de moverse para coger alguna de las nueces que les permitía continuar la prueba. No fue el caso de los catalanes, que se hicieron con el juego y lograron adelantarse en el marcardor con 7 puntos, mientras que los bercianos se quedaron con 3.

Las tornas cambiaron en la tercera prueba, 'Canta y no llores', en el que los padrinos, junto con un asesor de cada localidad, tenían que adivinar el título exacto de las canciones que interpretaban vecinos de Bembibre y Almacelles. Entre los bembibrenses destacó la presencia de la concejala de Cultura, Belén Martín. Leo Harlem y Miguel -que desarrolla aplicaciones web- acertaron la primera, 'Quiero tener tu presencia' de Seguridad Social, y la última, 'Despechá' de Rosalía. Gracias a esos dos aciertos, consiguieron empatar el marcador.

Tras la misma, los espectadores pudieron conocer un poco mejor Bembibre, cuya etimología es «lugar de buen vivir», con un vídeo grabado en la localidad en el que destacó su pasado minero, la alegría de la gente y, como no, el botillo. Después, el cuarto juego, 'Aquí si hay playa', nuevo en la edición, volvió a dejar a los bembibrenses por detrás en la clasificación al no conseguir realizar la gincana en menos de 3 minutos.

Después, volvieron al Grand Prix juegos clásicos, como 'Pingüinos matemáticos', en el que el último pingüino amarillo logró tirarse antes que el azul en el resultado de la última operación propuesta por Ramón García, llevando el empate a 13 otra vez al marcador. En 'La Guardería' Almacelles rompió el empate, a pesar de que Bembibre utilizó el comodín para molestar a uno de sus participantes.

Con un 17-15 para los catalanes en el marcador llegó una de las pruebas por excelencia de este concurso, 'La Patata Caliente'. En ella participaron los alcaldes y padrinos para intentar decir una cifra con exactitud antes de que explotara el globo. Leo Harlem perdió la primera ronda con el alcalde de Almacelles y Silvia Cao se impuso a Lorena Castell. El duelo final fue un duelo de alcaldes en el que el de Almacelles fue más rápido.

Clásicos de este concurso fueron las tres últimas pruebas. Los bembibrenses mostraron su destreza atravesando 'Los troncos locos', en la que consiguieron hacerse con 11 salmones. Así, lograron ponerse a un solo punto de Almacelles (21-20). En 'Los Súper bolos' los dos equipos empataron, tirando un total de 5 puntos cada uno y en el caso de Bembibre también el bolo dorado, que valía doble.

🥳 💛 Alegría desbocada en la grada amarilla, ¡Bembibre ganador del primer Grand Prix de la temporada!



¡Enhorabuena!#GrandPrixTVE pic.twitter.com/2OlC68TnN6 — Grand Prix del Verano (@GrandPrix_tve) July 8, 2024

Así que con un 22 a 21 en el marcador, a favor de los catalanes, la última prueba lo iba a decidir todo. En 'El Diccionario', alcaldes, padrino y madrina y asesores culturales de cada localidad -en el caso de Bembibre fue el concejal Sigifredo Benavides- tenían que decidir si una palabra se correspondía o no con el significado de la misma que leía Ramón García y si fallaban les restaban tres puntos pero si acertaban se sumaba tres. Los bembibrenses acertaron zarramplín y zogalazo y fallaron ploca, por lo que finalizaron el concurso con un total de 24 puntos, mientras que Almacelles bajó hasta los 13 al no acertar ninguna palabra.

Con todo ello, Bembibre lidera por el momento el ranking del concurso con 24 puntos, por lo que habrá que esperar a la participación de las localidades restantes para saber si pasa o no a la siguiente ronda.