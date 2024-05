Bembibre aterrizará en el Grand Prix con una lista paritaria de 35 deportistas

Un lista paritaria de 35 campeones y campeonas -30 titulares y cinco suplentes- conformarán el grueso de los concursantes de Bembibre que se batirán el cobre el próximo día 21 de mayo para convertirse en los vencedores del Grand Prix del Verano de TVE.

El Ayuntamiento ultima estos días la selección de los participantes que lucharán en primera línea de combate en el plató del programa que presenta Ramón García para encumbrar a la capital del Bierzo Alto a lo más alto, por encima de los otros trece municipios españoles que participarán en la edición de 2024 del concurso.

Una labor que no ha estado exenta de polémica y de la que se ha encargado un capitán de equipo, tal y como solicitó el programa. La selección arrancó el día 4 de abril, jornada la que se grabó el vídeo de preselección que le dio a Bembibre el pase de oro para participar en el popular programa. Todos ellos tienen menos de 35 años, buena forma física y están empadronados en Bembibre.

«Ya está casi completa, quedan cuatro o cinco por conseguir y ya está», explicó la concejala de Fiestas, Belén Martín. Ninguno de ellos ha tenido que superar ninguna prueba pero el buen estado físico está siendo determinante como condición para pasar la criba y garantizar, eso sí, que están en disposición de afrontar con éxito todas y cada una de las pruebas que se les pongan por delante.

Entrenados y deportistas

Fortaleza, ánimo y ganas no les faltan. Entre los 30 titulares y 5 suplentes «hay deportistas y gente que se dedica profesionalmente al mundo del deporte», avanzó la edil, pero también «gente que se cuida, que hace deporte y que va al gimnasio». «Aquí nos conocemos todo el mundo, entre los deportistas más, y todos saben en qué estado físico está cada uno», remarcó.

Nada saben de los que se encontrarán en el concurso, ni el pueblo al que se enfrentarán, ni el color que defenderán azul o amarillo, ni las pruebas que tendrán que superar, aunque es de esperar que entre ellas no faltarán los troncos, la escalada o los bolos. «No nos han comentado nada, no dejan ni siquiera ensayar a los participantes, simplemente hay una persona que hará las pruebas para que vean como se hacen e inmediatamente después concursan, no pueden ni probar», explicó la concejala de Fiestas. «Es 'top secret' todo», subrayó.

Ahora todos los esfuerzos y miradas están puestas en el 21 de mayo, día en el que la comitiva bembibrense del Grand Prix viajará a Madrid para participar en la grabación del programa. «Vamos a darlo todo e intentar ganar», insistió la edil de Fiestas.