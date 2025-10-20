Los ganaderos bercianos acusan a las administraciones de abandono ante la falta de matadero comarcal Reclaman a la Junta y a la Diputación actuaciones urgentes para reabrir el macelo de Toreno

La Asociación de Ganaderos y Criadores de Ternera del Bierzo, Ternabi, y la de Ganaderos de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses, Agarbale, acusan a la Junta de Castilla y León y a la Diputación de León de abandonarlos al no buscar una solución al cierre del matadero comarcal de Toreno, clausurado desde el mes de abril de 2024.

Ambos colectivos reclaman a ambas administraciones actuaciones urgentes ya que la ausencia de este matadero debilita la comercialización «que se está viniendo abajo», afirman.

Ternabi y Agarbale critican que tras el encuentro del Club de Prensa del Mundo el pasado mes de mayo, en el que participaron administraciones y sindicatos, donde se alabó el trabajo de los ganaderos del Bierzo y mostraron su apoyo al sector, este apoyo no se ha visto con medidas reales, con la creación de un matadero cercano que resulta vital para ellos.

«Si tener un matadero en El Bierzo no es importante, ¿qué demonios lo es?«, se preguntan estos colectivos, quienes exigen que se actúe ya para evitar que el sector se siga debilitando.