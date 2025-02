La sastrería de Ponferrada con más de 60 años de historia: «Mi padre era el sastre de los obreros de la MSP»

Carmen Ramos Ponferrada Viernes, 7 de febrero 2025, 08:18 Comenta Compartir

Pantalones, chalecos, chaqués, abrigos, chaquetones, chaquetas, blazers e incluso la icónica capa española. Nada se le escapa a la aguja y al buen hacer de Alberto Olego. Son ya 24 años de experiencia al frente de la sastrería a la que dio vida su padre, Jesús Olego, hoy ya jubilado. Un negocio que conoció desde la cuna y que llegó a regentar junto a su hermano Jesús. «Crecimos aquí los dos», señala Alberto.

Fue en el año 1962 cuando su padre puso los cimientos de la Sastrería Olego en Barcelona ciudad a la llegó desde Lago de Carucedo, su pueblo natal y donde dio sus primeros pasos tras formarse con un maestro en el pueblo gallego de Sobradelo, en la vecina comarca de Valdeorras (Orense). Diez años después decidió trasladarse a la capital berciana para continuar con el oficio en el número 18 de la calle Mateo Garza, emplazamiento en el que se mantiene.

Jesús Olego estuvo «toda la vida» vinculado a un oficio que conocieron desde bien pequeños sus dos hijos. Jesús, el mayor, hizo Derecho y finalmente acabó siendo sastre. Alberto estudió administrativo y «era ir a la universidad o quedarme aquí y como ya le echaba una mano a mi padre al final opté por esto», explica.

Ampliar Alberto Olego muestra una blazer en confección junto a una capa española en la sastrería que regenta en Ponferrada. C. R.

Completó su formación en Sevilla y en Madrid antes de volver a Ponferrada. En el taller de costura, su hermano se dedicaba a la plancha, él a la confección y su padre era el que cortaba las prendas. Recuerda como cuando su padre abrió la sastrería en los años 70-80 coincidió con el boom del oficio. «Era cuando más gente trabajaba y cuando más demanda había», señala Alberto. «Aquí había ocho personas pero mi padre tenía pantaloneras que cosían en casa y a lo mejor abarcaba hasta 14 o 15 personas», remarca.

El sastre de la MSP

Su padre tuvo durante 15 años la concesión de los trajes para la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) que por entonces vestían los factores de estación, los chóferes y los guardias de seguridad del colegio, el economato, las minas y los lavaderos. «Toda esa gente llevaba uniformes y mi padre se los confeccionaba», reseña.

De hecho, recuerda que cuando su progenitor arrancó el negocio había media docena de sastrerías en la ciudad. «Él se buscó el hueco e intentó en la Minero porque realmente no había hueco a nivel de clientela civil, porque venir de cero en una ciudad o una comarca tan pequeña y haber tantas sastrerías pues para hacerte en hueco era difícil».

Era el momento de la Ponferrada 'Ciudad del Dólar'. «Mi padre era el sastre de los obreros, por así decirlo, y en la avenida de la Puebla estaba la sastrería de Gil que era el sastre de los ingenieros, de los abogados y de los dueños, no iban a la misma sastrería los jefes y los obreros», explica.

«Para sibaritas o esnobistas»

Desde el mostrador de sus sastrería armado con su cinta métrica, Alberto Olego pasa la tiza sobre la tela a los patrones de una prenda mientras reconoce que la sastrería ocupa ahora «un hueco residual» en el negocio textil, pero no por ello menos importante ya que «se está quedando para clientes muy exquisitos, es una cosa muy exclusiva». Todo ello porque «la gente se ha ido jubilando y ha ido disminuyendo la demanda porque ha aumentado la de la ropa industrial».

«Al final la sastrería tiene un hueco para gente que quiere cosas muy puntuales, gente muy sibarita o incluso esnobistas, gente que quiere un corte muy específico o una tela concreta o detalles que no puede encontrar en la medida en serie», explica el sastre ponferradino.

Un trabajo artesanal hecho completamente a mano, de principio a fin, que mantiene su esencia y «sigue aportando ese detalle, que no es la perfección absoluta como es un traje hecho por maquinarias en un taller industrial, primero porque es a medida, se corta para ti y se prueba en tu cuerpo y no es por talla con lo cual se trata de adaptar lo más perfectamente posible al cuerpo de la persona». A ello se une «ese toque que le da lo hecho a mano, que hay gente que no lo aprecia y otra que sí, depende de lo entrenado que tenga el ojo, que lo hace distinto».

Ampliar El sastre ponferradino trabajando en una prenda. Carmen Ramos

Alberto Olego ha sabido reinventarse a sí mismo adaptándose a cada momento con el paso de los años lo que le ha permitido seguir creciendo y asentándose en un sector en el que la mayor parte de su clientela la tiene fuera de la comarca, principalmente en Madrid.

«Como decia Darwin tienes que adaptarte al medio porque sino el medio prescinde de ti, entonces hay que intentar ofertar lo que en cada momento la gente pueda demandarte, yo creo que es la única manera de sobrevivir, porque si te quedas obsoleto y sigues haciendo los trajes que se hacían hace 50 años y no encajas en la sociedad actual acabarás perdiendo los clientes», apunta.

Aunque no es ni mucho menos un negocio viejuno, Olego explica que la gente joven que viene a la sastrería, siempre de menos de 35 años, llegan de la mano de sus padres o algún familiar. «El cliente habitual de la sastrería es una persona que la vida se la gana por sí misma, no es dependiente», señala. Destaca, además, como la clientela «se ha ido renovando y la forma de renovarla es adaptarte a los tiempos, es ofrecer un tipo de tejidos y forrería actuales, una serie de cosas que le permitan a la gente contrastarlas con lo que hay en el mercado y decir pues esto es igual o mejor y eso hace que puedas tener clientes».

Trabaja muchas horas pero reconoce que le compensa porque «me da para vivir». «Tengo más demanda que oferta con lo cual no me puedo quejar», indica. Lo que más confecciona son trajes de caballero de dos o tres piezas ahora que se han puesto de nuevo de moda los chalecos. «Es la prenda estrella», remarca, aunque asegura que hace de todo: abrigos, tres cuartos, chaqués e incluso hasta togas de abogado y alguna capa española. Pantalones confecciona muchos, sobre todo en primavera-verano, que es cuando más demanda hay por las numerosas celebraciones: graduaciones, bodas, comuniones o eventos. En ese momento es cuando «a lo mejor hacemos 10 o 15 pantalones a la semana y trajes 12 al mes».

«Las mejores telas del mundo»

Todas las telas con las que trabaja la Sastrería Olego de Ponferrada son europeas y en ellas prima la calidad. «Tengo las mejores telas que hay el mundo, en ese sentido no tengo que envidiar a ninguna sastrería de Madrid, ni de Londres porque tengo la misma oferta de telas que pueda uno encontrarse en cualquier sastrería del barrio de Salamanca de Madrid o en Savile Row de Londres», aseera Albero Olego.

En cuanto al precio, reconoce que es algo que «al alcance de todos los bolsillos es relativo porque hay una diferencia enorme». Las telas más económicas con las que se puede confeccionar un traje a medida en su negocio se fabrican en Sabadell y ronda los 400 euros. «Es una buena tela fabricada en España, una lana de merino», indica. Un precio que se encarece en el caso de optar por telas inglesas o italianas, lanas, cashemere sedas y toda la variedad de fibras naturales.

Forros: del Joker al Padrino

En ese reinventarse y seguir innovando, Alberto Olego ha dado un paso más y ha incorporado hace dos meses la personalización del forro de chaquetas con las imágenes que el cliente desee más alla de la oferta de los serigrafiados.

Se trata de «algo único» con estampas realizadas por el propio cliente o con Inteligencia Artificial que luego se trasladan a la tela utilizando una técnica denominada sublimación, lo que permite «diseñarte los interiores de tu propia prenda con lo que identifiques, una película, coches... es una cosa muy peculiar y bastante pionera», apunta. Una propuesta que ya ha realizado en ocho trajes con imágenes de películas tan míticas como El Padrino o del Joker.

Alberto Olego sigue adelante con empeño y dedicación entregado a una profesión de la que se siente profundamente orgulloso. Continuar con el negocio familiar supone para él «una ilusión y un orgullo, porque no deja de ser algo que heredas y si la sabes valorar y apreciar es un orgullo para ti», concluye.