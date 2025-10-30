leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de un derrumbe producido en la carretera de acceso a Montes de Valdueza. EBN

La Diputación de León actuará en carreteras con riesgo de derrumbes antes de fin de año

La institución valorará aquellas obras que resulten más urgentes

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:40

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, aseguró hoy que antes de que acabe el año intentarán intervenir en aquellas carreteras donde haya peligro de derrumbes, como el que ya ha ocurrido en la carretera del Morredero, en Ponferrada, tras las primeras lluvias después de los incendios de este verano.

«La intención es hacer intervenciones antes de que acabe el año», dijo Courel. «Tenemos que mirar la disponibilidad para hacerlas y ver cuales son urgentes para hacerlas sí o sí. Pero es verdad que cuando quieres ser más ambicioso y que haya muchas más actuaciones, pues hay que mirar con las empresas que llevan el mantenimiento de las diferentes zonas de la provincia, para que puedan ejecutar una serie de obras urgentes», señaló, según informa la agencia Ical.

En todo caso el presidente provincial pidió tranquilidad a la ciudadanía y aseguró que en caso de alguna incidencia se actuará «de inmediato».

