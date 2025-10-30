Courel insiste en que un tren rápido entre Ponferrada y León debe tener menos paradas Además de la eliminación del Lazo del Manzanal, el presidente de la Diputación cree que hay que estudiar eliminar algunas de esas paradas

Elbierzonoticias Ponferrada Jueves, 30 de octubre 2025, 12:05

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, insistió este jueves, 30 de octubre, en la idea de que para conseguir que haya un tren verdaderamente rápido que una Ponferrada con la capital de la provincia, en aproximadamente una hora, hay que estudiar la posibilidad de eliminar paradas, como ya expresó ayer en el pleno de la institución provincia l.

Para ello es vital eliminar antes el Lazo del Manzanal, dijo hoy durante su visita al Bierzo. «Yo creo que es una obviedad. Si queremos un tren rápido lo que no puede ser es, si me apuras, parar en el apeadero de Almázcara. El problema está ahí. Está claro que no puede parar en todas las estaciones del recorrido», insistió.

Y es que Courel recordó que precisamente los trenes de Alta Velocidad lo son porque tienen menos paradas. «Llegan pronto, precisamente, porque paran poco, sino no podrían coger esas velocidades que tanto nos gustan. Por tanto, en ese aspecto, es así de claro. Si queremos que el tren sea competitivo entre Ponferrada y León, no puede parar en todas las estaciones», finalizó.