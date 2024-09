El Defensor del Paciente denunciará en Fiscalía la falta de oncológos en el Hospital del Bierzo La asociación acusa a la Junta de «dejación de funciones» por no poner solución al «abandono» que sufren enfermos y familiares

Carmen Ramos Ponferrada Miércoles, 11 de septiembre 2024, 18:42

La Asociación El Defensor del Paciente llevará a la Fiscalía el grave problema de falta de oncólogos que arrastra el Hospital del Bierzo si la Junta hace caso omiso a las quejas de familiares y enfermos de cáncer de la comarca. Así lo ha anunciado su presidenta, Carmen Flores, tras conocer el malestar que está generando entre los pacientes la falta de especialistas para atender las consultas y las visitas en planta en el primer centro sanitario de la comarca.

Una situación que se arrastra desde hace años y que se ha agudizado en los últimos meses, concretamente desde el pasado mes de mayo cuando la baja de dos especialistas obligó a suspender medio centenar de consultas programadas y la atención en planta se tuvo que prestar con un médico internista.

De las cuatro plazas de oncólogos que conforman la plantilla orgánica sólo una está ocupada, otro de los médicos está de baja y las otras dos están si cubrir después de que los especialistas que las ocupaban decidieran pedir su traslado a otros hospitales. La Gerencia Regional de Salud (Sacyl) intentó cubrirlas recurriendo a la Oferta Pública de Empleo, si bien la renuncia de las dos personas que lograron hacerse con ellas obliga a ofertarlas de nuevo antes de fin de año.

Para la presidenta de la Asociación El Defendor del Paciente, Carmen Flores, se trata de «una dejación de funciones» por parte de la Junta «porque están para solucionar los problemas no para crearlos». Advierte, además, que «si la Junta no hace caso lo denunciaremos a la Fiscalía porque nos parece muy grave».

«Poner parches no es la solución»

Desde la asociación que defiende los derechos de los pacientes consideran que «es una vergüenza que la Junta de Castilla y León se pone muchas medallas y desde luego tiene que bajarse un poquito el tono porque están pasando cosas muy graves en la sanidad».

El colectivo no entiende que se tengan desplazar médicos de un sitio a otro como ocurre en Oncología del Hospital del Bierzo con especialistas llegados desde León, Salamanca o Valladolid, cuando «los médicos no tienen por qué estar de romería sino que tienen que cumplir con su plaza y desde luego que no haya pacientes sin médico de ningún tipo pero sobre todo en una patología tan delicada como es la oncología».

El Defensor del Paciente cree que «poner parches no es la solución» cuando, a su juicio, «la solución es tomar medidas» para garantizar la asistencia. «A quien le pagamos es a quienes están sentados en el sillón y tienen que tomar decisiones para proteger la salud de los ciudadanos que es en realidad para lo que se les ha elegido».

«Cumplan con su deber inexcusable y pongan los medios para que no falten profesionales paguen bien ténganles con un trabajo decente y verán cómo es más práctico que derivar el dinero a la privada donde por cierto no faltan médicos ¿no es raro?», concluye.