Corte en la LE-716 entre Vega de Espinareda y Berlanga del Bierzo por obras La Junta de Castilla y León anuncia el cierre temporal de la vía del 3 al 14 de noviembre para renovar el firme

Elbierzonoticias Ponferrada Viernes, 31 de octubre 2025, 17:49 | Actualizado 17:55h.

La Delegación Territorial de la Junta en León, a través del Servicio Territorial de Fomento, ha anunciado el corte total al tráfico de la carretera autonómica LE-716, que une Vega de Espinareda con Toreno, debido a los trabajos de renovación del firme que se ejecutarán en los próximos días.

La restricción afectará al tramo comprendido entre Vega de Espinareda y el cruce con la LE-715, entre los puntos kilométricos 0 y 6+500, y estará vigente desde el lunes 3 de noviembre a las 8:00 horas hasta el viernes 14 de noviembre a las 18:30 horas.

Ampliar Mapa en el que se indica la zona donde se va a producir el corte.

Durante ese periodo, el tráfico permanecerá cerrado entre Vega de Espinareda y Berlanga del Bierzo, así como entre Berlanga del Bierzo y el enlace con la LE-715.

Para facilitar la circulación mientras duren las obras, Fomento ha previsto itinerarios alternativos debidamente señalizados, que discurren por las carreteras LE-711, LE-715 y por el camino vecinal que conecta Berlanga del Bierzo con la LE-715