Confederación avanza en los trabajos para paliar los efectos de los incendios en los ríos del Bierzo Hasta el momento se han instalado 228 albarradas en los cauces de los ríos y se han protegido con fajinas 837 metros

Elbierzonoticias Ponferrada Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:26 Comenta Compartir

La Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) avanza en los trabajos para paliar los efectos de los incendios de este verano en los diferentes ríos de la comarca del Bierzo, donde se está dando prioridad a los cauces fluviales estratégicos, próximos a captaciones, mediante técnicas de bioingeniería que ayudan a reducir los arrastres.

«Tras los trabajos de análisis y comprobación de la magnitud, el 8 de septiembre dos brigadas del Programa de Conservación de Cauces comenzaron a ejecutar los trabajos más urgentes» explica el presidente del organismo de aguas, José Antonio Quiroga, quien añade que el 24 de septiembre el Ministerio de Transición Ecológica autorizó una inversión de 3 millones de euros para actuaciones de emergencia, posibilitando así el despliegue de 19 brigadas más, «siete de ellas para la zona leonesa de la demarcación».

Las actuaciones en ejecución consisten en la construcción de pequeños muros de retención, denominadas albarradas, con madera o piedras en cárcavas y torrenteras; y fajinas de troncos y ramas, sujetas con rollizos de madera quemada, con la que se pretende frenar el transporte de sedimentos. También se procede a la retirada de tapones y obstrucciones en puentes y obras de paso, así como la retirada de madera quemada en cauces y plantaciones y reforestación de bosque de ribera para frenar el transporte de sedimentos.

Así en la zona del Sil Superior se han protegido las captaciones situadas en Anllares del Sil, Voces, Bouzas, Peñalba de Santiago, Carracedo de Compludo y Yeres, mediante albarradas y fajinas laterales. En algunos casos particulares, como en la captación de agua de Bouzas, se han reforzado las protecciones anteriormente mencionadas mediante técnicas de mulching con paja.

También se han protegido los cauces con la instalación de albarradas en un total de 34 puntos, la colocación de fajinas en las laderas en cinco emplazamientos y la retirada de material quemado en zonas donde se habían formado tapones. Estos trabajos se han distribuido a lo largo de los cauces situados en los municipios de Borrenes, Ponferrada, Páramo del Sil y Puente de Domingo Flórez.

«Trabajos contra reloj»

«En conjunto y por el momento, las actuaciones descritas suponen un total de 228 albarradas instaladas en los cauces y 837 metros de cauce protegidos con fajinas; además de los trabajos complementarios de mulching, más de una tonelada, para reforzar la efectividad de las técnicas anteriores» asegura Quiroga. «Estos trabajos han supuesto un notable esfuerzo para el personal adscrito a las brigadas de trabajo, debido a lo abrupto del terreno y a la falta de accesos», añade.

Algunas de estas intervenciones se han ejecutado en espacios incluidos en la Red Natura 2000, como los Montes Aquilanos, la Sierra del Teleno o la de los Ancares.

«No podemos olvidar que estamos ante una nueva fase de los incendios y los trabajos se ejecutan, contra reloj, en las zonas en las que se redujo drásticamente la cubierta vegetal, hecho que favorece el flujo de líquidos y sólidos hacia los cauces, con el consiguiente efecto erosivo laminar y la degradación de los ecosistemas fluviales» concluyó el presidente.