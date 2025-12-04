leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David Broncano enseñando el botillo del Bierzo en el programa del miércoles 3 de diciembre en 'La Revuelta'.

Broncano sorprende al Bierzo sacando un botillo en pleno 'prime time'

El presentador hace un guiño a la gastronomía berciana durante un juego con el público en horario de máxima audiencia

Álvaro Pérez

Álvaro Pérez

Ponferrada

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:09

Comenta

En la noche del pasado miércoles, se vivió en televisión un momento capaz de arrancar una sonrisa a cualquier berciano. Durante la emisión de La Revuelta, David Broncano protagonizó una escena inesperada que llevó un guiño muy local al plató en pleno horario de máxima audiencia.

Todo ocurrió durante un juego con el público, en el que los espectadores podían intercambiar objetos de manera improvisada. En un giro humorístico, Broncano apareció con un muñeco mullido y rojizo que, según sugirió en tono sarcástico, podía pasar por un botillo del Bierzo… pero en versión de peluche. La ocurrencia provocó carcajadas inmediatas entre colaboradores y asistentes.

Otras noticias

Piden tres años de prisión para la gerente de Desguaces Ponferrada por un delito contra el medio ambiente

Piden tres años de prisión para la gerente de Desguaces Ponferrada por un delito contra el medio ambiente

Fiscalía ratifica la petición de cinco y dos años de prisión para los acusados de agredir a Olegario Ramón

Fiscalía ratifica la petición de cinco y dos años de prisión para los acusados de agredir a Olegario Ramón

El alma del Gundín se jubila tras 59 años: «Dormíamos en casa pero vivíamos en el bar»

El alma del Gundín se jubila tras 59 años: «Dormíamos en casa pero vivíamos en el bar»

El momento tuvo un significado especial para los bercianos, ya que pocas veces un símbolo tan representativo de la comarca se cuela de forma espontánea en un programa nacional de 'prime time'. Aunque el peluche finalmente no cambió de manos, la escena quedó registrada como un guiño simpático y original que mezcla humor, improvisación y un toque de identidad local.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suspenden la búsqueda de Maritrini y su bebé tras no encontrar indicios de los coches
  2. 2 El nuevo pabellón de León en el que hace «el mismo frío» que en la calle
  3. 3 La Cultural se impone en un vendaval de goles en el Reino y recibirá a un Primera
  4. 4 Se tala por completo un gran árbol en un parque de León
  5. 5 Huelga de médicos en León: cuatro días de paro tras el puente y servicios mínimos garantizados
  6. 6 El Ayuntamiento ignoró a sus asesores que alertaron del «surrealista» proyecto del mini Amazon
  7. 7 El aplazamiento de Verifactu a 2027 enciende a los autónomos leoneses: «Nos han hecho pagar para nada»
  8. 8 Acuerdo entre Ayuntamiento y vecinos para la venta forzosa de Bodegas Armando tras décadas de abandono
  9. 9 ¿Reconoces estos platos y postres típicos de León?
  10. 10 El parricida de Valderrueda confiesa los hechos: «Soy consciente y soy el culpable»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Broncano sorprende al Bierzo sacando un botillo en pleno 'prime time'

Broncano sorprende al Bierzo sacando un botillo en pleno &#039;prime time&#039;