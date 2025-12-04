Broncano sorprende al Bierzo sacando un botillo en pleno 'prime time' El presentador hace un guiño a la gastronomía berciana durante un juego con el público en horario de máxima audiencia

David Broncano enseñando el botillo del Bierzo en el programa del miércoles 3 de diciembre en 'La Revuelta'.

Álvaro Pérez Ponferrada Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:09 | Actualizado 13:31h.

En la noche del pasado miércoles, se vivió en televisión un momento capaz de arrancar una sonrisa a cualquier berciano. Durante la emisión de La Revuelta, David Broncano protagonizó una escena inesperada que llevó un guiño muy local al plató en pleno horario de máxima audiencia.

Todo ocurrió durante un juego con el público, en el que los espectadores podían intercambiar objetos de manera improvisada. En un giro humorístico, Broncano apareció con un muñeco mullido y rojizo que, según sugirió en tono sarcástico, podía pasar por un botillo del Bierzo… pero en versión de peluche. La ocurrencia provocó carcajadas inmediatas entre colaboradores y asistentes.

El momento tuvo un significado especial para los bercianos, ya que pocas veces un símbolo tan representativo de la comarca se cuela de forma espontánea en un programa nacional de 'prime time'. Aunque el peluche finalmente no cambió de manos, la escena quedó registrada como un guiño simpático y original que mezcla humor, improvisación y un toque de identidad local.