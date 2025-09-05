Medios de la Junta extinguen un incendio en la localidad de Horta Las labores de extinción han desplegado en la zona a un agente medioambiental y una autobomba

Carmen Ramos Corullón Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:22

Un nuevo incendio ha sorprendido al Bierzo. Ha sido este viernes, 5 de septiembre, en la localidad de Horta, perteneciente al municipio de Corullón.

El fuego se inició a las 10:35 horas y se consiguió controlar transcurrida poco más de una hora, a las 11:45 horas.

La causa probable del incendio está en investigación. Las labores de extinción han desplegado en la zona a un agente medioambiental y una autobomba.