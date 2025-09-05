leonoticias - Noticias de León y provincia

Incendio en El Bierzo, en una imagen de archivo.

Medios de la Junta extinguen un incendio en la localidad de Horta

Las labores de extinción han desplegado en la zona a un agente medioambiental y una autobomba

Carmen Ramos

Carmen Ramos

Corullón

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:22

Un nuevo incendio ha sorprendido al Bierzo. Ha sido este viernes, 5 de septiembre, en la localidad de Horta, perteneciente al municipio de Corullón.

El fuego se inició a las 10:35 horas y se consiguió controlar transcurrida poco más de una hora, a las 11:45 horas.

La causa probable del incendio está en investigación. Las labores de extinción han desplegado en la zona a un agente medioambiental y una autobomba.

Espacios grises

