Medios de la Junta extinguen un incendio en la localidad de Horta
Las labores de extinción han desplegado en la zona a un agente medioambiental y una autobomba
Corullón
Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:22
Un nuevo incendio ha sorprendido al Bierzo. Ha sido este viernes, 5 de septiembre, en la localidad de Horta, perteneciente al municipio de Corullón.
El fuego se inició a las 10:35 horas y se consiguió controlar transcurrida poco más de una hora, a las 11:45 horas.
La causa probable del incendio está en investigación. Las labores de extinción han desplegado en la zona a un agente medioambiental y una autobomba.
