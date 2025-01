El Bierzo recibe al 2025, el año de empezar con la A-76 y acabar con el derrumbe de la CL-631

Carmen Ramos Ponferrada Miércoles, 1 de enero 2025, 09:14 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El Bierzo mira de frente al 2025 y lo hace con todas las ganas y la ilusión de estrenar un año nuevo y también con la esperanza puesta en que estos 365 días permitan sentar las bases y dar el pistoletazo de salida a algunos de los proyectos largamente acariciados que todavía duermen el sueño de los justos.

Proyectos industriales generadores de riqueza y empleo, mejora de infraestructuras, iniciativas que permitan potenciar e impulsar el sector agroalimentario de la comarca y nuevas unidades sanitarias forman parte del grueso de propuestas para las que la comarca espera un espaldarazo que consiga que de una vez por todas comiencen a materializarse.

Autovía a Orense (A-76)

Las infraestructuras copan el grueso de los deseos de la comarca en la carta a los Reyes Magos. La Autovía a Orense (A-76) es uno de los proyectos más anunciados y no por ello más lentos. Es más, finalizado el 2024 el ministerio todavía no ha contratado ni uno de los tramos del nuevo vial que unirá Ponferrada con la ciudad de As Burgas.

Son dos décadas en los que tanto en El Bierzo como en Galicia se clama por un proyecto que lleva dando vueltas en los despachos sin que en la práctica se vea ni una sola obra, más allá de los movimientos políticos para los que sirven de arma arrojadiza.

El último de ellos el protagonizado por lo diputados del PP de León y Orense acerca del tramo berciano entre Villamatín de la Abadía y Requejo y los que comunicarán Requejo y A Veiga de Cascallá y esta última con O Barco de Valdeorras, ya en la provincia de Orense. El Gobierno explicó que todos están en fase de redacción sin concretar fechas de finalización, licitación y comienzo de las obras. Aseguran, por ello, que se trata de un nuevo incumplimiento del Gobierno Central, que prometió la licitación del tramo berciano para finales de 2024.

Derrumbe CL-631

Siete meses de un derrumbe que no se acaba. La Junta de Castilla y León mantiene abiertos los trabajos para dejar expedita por completo la calzada de la carretera CL-631 que comunica Ponferrada con Villablino pero aún queda tajo.

Para ello ha incrementado en 1,5 millones de euros, respecto a los 400.000 euros iniciales, el presupuesto para las obras de emergencia que se están ejecutando en Páramo del Sil tras el derrumbe del talud ocurrido el pasado mes de mayo. Todo ello en base a la necesidad de elevar la estimación inicial de los trabajos que explican que se efectuó partiendo de una valoración previa y de un informe geológico preliminar realizado en un momento muy inicial de los trabajos, sin un levantamiento topográfico de detalle ni acceso directo a la zona del desprendimiento.

Siete meses después se mantiene abierto solo un carril regulado por semáforos sin que hasta el momento se ofrezcan plazos y fechas sobre la recuperación del tránsito en toda la calzada. Todo ello con los consiguientes inconvenientes que causa diariamente a los usuarios habituales de esta vía que en sus días nexo de unión vital para el transporte de carbón.

Nudo del Manzanal

En materia ferroviaria, a falta de un AVE que ni está ni se le espera, la comarca debe abordar necesariamente la mejora de un trasnochado trazado que dificulta el tránsito de personas y mercancías, para lo que se hace necesario acabar con el cuello de botella que supone el nudo del Manzanal.

En este sentido, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, reclamaba este lunes 30 de diciembre, al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la necesidad de finalizar las infraestructuras pendientes en la Comunidad e hizo especial hincapié en el Corredor Atlántico del noroeste.

Mañueco creee «fundamental», que exista un desarrollo del transporte de mercancías ferroviario equilibrado, tanto en el Corredor del Mediterráneo como el Corredor Atlántico, a la vez que cree que se hace «imprescindible un impulso en el nudo del Manzanal», que considera «la puerta de entrada o la conexión fundamental entre Galicia y Castilla y León». Por ello cree que es necesario tanto el plan director como el estudio de viabilidad. «Hay que dar ese impulso a la conexión ferroviaria entre León y Ponferrada, Vigo y La Coruña», remarcó.

Forestalia

La puesta en servicio de la planta de biomasa de Forestalia en el polígono industrial de El Bayo en Cubillos del Sil es todavía una incógnita. El consejerio de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones anunció que las instalaciones volverán a funcionar en la segunda quincena de enero después de que la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacy) «adelante los recursos necesarios para hacer la compra de biomasa».

Todo ello ante la «falta de compromiso» por parte de los propietarios de la planta al «no poner los recursos necesarios para comprar biomasa e iniciar la producción», según explicó en declaraciones a la Agencia Ical, lo que hace que «se sigan las gestiones necesarias para que tenga otra propiedad mayoritaria que esté más comprometida con el Bierzo y que no permita que estas cosas vuelvan a suceder».

Cabe recordar que la planta de Forestalia entró en parada técnica el pasado mes de julio. Un cese temporal de la actividad motivado por el necesario acompasamiento de la operatividad de la planta al ritmo de cobro de las compensaciones económicas previstas en la orden ministerial vigente, así como a ajustes en el suministro de biomasa agroforestal.

Parque Agroalimentario

El Bierzo aguarda la llegada de su Parque Agroalimentario el gran proyecto anunciado a bombo y platillo durante la etapa de Juan Vicente Herrera al frente de la Junta de Castilla y León cuando presentó el proyecto Bierzo Hub hace siete años, un plan para impulsar el sector agroalimentario en la comarca que ahora parece querer retomar Mañueco.

Para el consejero de Medio Ambiente «es una petición que debe partir del territorio», al considerar que se trata de una comarca «que tiene unas características particulares y muchas explotaciones están al lado de las instalaciones de las cooperativas o marcas. Por tanto que haya un espacio único, ajeno y distinto tiene que partir de ellos», remarcó.

Por espacio no queda porque, al igual que hizo con Herrera hace siete años, el Ayuntamiento de Camponaraya ya ofrece suelo público en las inmediaciones del polígono industrial de Camponaraya para que El Bierzo pueda hacer realidad un proyecto que supondrá un espaldarazo vital para el sector agroalimentario de la comarca demandado durante años por los profesionales del sector.

Radioterapia

Las carencias en materia sanitaria también tienen un hueco destacado en los retos que El Bierzo debe afrontar de cara al año que estrenamos. A la necesaria cobertura de las plazas de especialistas empezando por Oncología y continuando por Cardiología, Anestesia o Rayos se unen infraestructuras tan necesarias como la Unidad de Radioterapia.

Más allá de su puesta en marcha en la privada, la reivindicación de su puesta en marcha en la sanidad pública se ha convertido en un clamor entre los bercianos. Se trata de una promesa incumplida que la Junta mantiene en su programa aunque los avances son notoriamente escasos.

El último paso se dio en el pasado mes de noviembre cuando el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó un gasto de 225.060 euros para la redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud, para la construcción de la unidad satélite de Radioterapia en el Hospital 'El Bierzo' de Ponferrada.

Se trata de una actuación prevista en el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias 2021-2025 y cuyos trabajos obligarán a reformar y ampliar el edificio actual con una superficie útil estimada de 684 metros cuadrados, según recoge el Plan Funcional.