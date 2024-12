La planta de Forestalia volverá a funcionar en la segunda quincena de enero

Elbierzonoticias Ponferrada Lunes, 23 de diciembre 2024, 20:09 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La planta de producción eléctrica con biomasa de Forestalia, situada en el polígono industrial El Bayo de Cubillos del Sil, en la comarca del Bierzo, «volverá a la normalidad y reanudará su producción» en la segunda quincena del mes de enero, después de que la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, Somacyl, «adelante los recursos necesarios para hacer la compra de biomasa».

Así lo avanzó este lunes, 23 de diciembre, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien, en declaraciones recogidas por la Agencia Ical, advirtió que la «falta de compromiso» por parte de los propietario de la planta al «no poner los recursos necesarios para comprar biomasa e iniciar la producción», hace que «se sigan las gestiones necesarias para que tenga otra propiedad mayoritaria que esté más comprometida con el Bierzo y que no permita que estas cosas vuelvan a suceder».

Suárez-Quiñones recordó que la paralización de Forestalia se debió a la deuda por parte del Gobierno de España de más de doce millones de euros en concepto de «prima por producción», que no se había pagado durante varios meses a la que la sociedad propietaria de la planta.

No obstante, una vez que se produjo hace unas semanas el pago desde el Ejecutivo central, al que pidió que «no vuelva a paralizar los pagos y a comprometer el funcionamiento» de la planta, fue la propiedad de la planta -que en su 85 por ciento es particular- quien «no se comprometía a poner los recursos necesarios para la compra de biomasa e iniciar la producción». Frente a ello, la Junta de Castilla y León -que tiene un 15 por ciento a través de Somacyl- «acude al rescate» al adelantar los recursos, aunque el consejero quiso dejar claro que «este no es la forma de trabajar en El Bierzo por parte de la empresa».