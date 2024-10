La DO Bierzo presenta recurso de alzada contra el uso de godello en Rueda El Consejo Regulador espera una rectificación por parte de la Consejería de Agricultura y de no ser así ya anuncia un recurso contencioso-administrativo

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Bierzo ha interpuesto un recurso de alzada ante la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León contra la resolución del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL) en la que se acepta la modificación del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida Rueda que le permite la utilización de la uva godello.

El recurso elaborado por el equipo jurídico, en colaboración con los técnicos del Consejo Regulador de la DO Bierzo, pone de manifiesto que dicha resolución no se ajusta a la normativa europea y nacional vigente, reguladora de las denominaciones de origen.

En ese sentido, el presidente de la DO Bierzo, Adelino Pérez, considera que la solicitud de modificación del pliego de la DO Rueda «es contraria a las normas y a la propia naturaleza de las denominaciones de origen, por cuanto no justifica el necesario vínculo que debe existir entre las variedades nuevas que pretende incorporar, y su territorio y las cualidades finales de sus vinos».

Y es que tras el estudio del expediente administrativo de la autorización, desde el ente berciano se reafirman en que, especialmente en el caso de la variedad Godello, ese vínculo no queda acreditado en el ámbito geográfico de la DO Rueda, «y supone una contradicción con la propia naturaleza de las Denominaciones de Origen, que deben poner en valor los productos que le confieran una particularidad, una tradición, y unas características determinadas, cuestión que precisamente no se consigue «importando» nuevas variedades ajenas a su área geográfica».

Además, el recurso presentado por la DO Bierzo «demuestra con numerosa legislación citada y jurisprudencia de los tribunales europeos, que nuestros argumentos son sólidos y veraces».

Esperan una rectificación de la Junta

Al respecto, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Bierzo ha trasladado a la Junta de Castilla y León su compromiso en el control y certificación de estándares de alta calidad en la producción, elaboración, protección y diferenciación, que han logrado el actual posicionamiento en el mercado nacional de los vinos con Denominación de Origen en Castilla y León. Y en el caso de la DO Bierzo «ha sido pionera en la puesta en valor de su trabajo de clasificación de los vinos elaborados de sus viñedos y parajes, con sus propias uvas autóctonas, en concordancia con nuestra defensa del territorio, patrimonio cultural, paisajístico y gastronómico berciano».

Por ello, esperan poder transmitir a la Consejería de Agricultura «lo que entendemos que debe ser una Denominación de Origen vitivinícola en Castilla y León», así como su disposición a valorar y aportar criterios sobre cuál debe ser la evolución futura de las Denominaciones de Origen la Comunidad. «Pero con la firmeza necesaria en la defensa de las producciones de nuestros viticultores y las elaboraciones de nuestros enólogos, base fundamental y auténticos artífices del reconocimiento nacional e internacional de los vinos con D.O. Bierzo», añade Adelino Pérez.

Así, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo, como corporación administrativa representativa de los intereses de sus viticultores y bodegas inscritos, ha solicitado y espera una rectificación por parte de la Consejería de Agricultura tras el recurso de alzada, «con la convicción técnica y jurídica de que, de no ser así, planteará el correspondiente recurso contencioso-administrativo y las actuaciones que sean preceptivas ante otras instancias», concluye.