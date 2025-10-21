El Bierzo acogerá el primer laboratorio de ciberseguridad industrial de referencia a nivel europeo El Consejo Comarcal impulsará formación en colaboración con Ciuden, Incibe y la Uned

Reunión de trabajo del presidente del Consejo Comarcal del Bierzo (2D) con los representantes de la Ciuden, el Incibe, la ULE y el Consejo Comarcal del Bierzo.

Elbierzonoticias Ponferrada Martes, 21 de octubre 2025, 14:17 Comenta Compartir

El Bierzo acogerá el primer laboratorio de ciberseguridad industrial de referencia a nivel europeo. Así quedó de manifiesto en la ​reunión de trabajo de los representantes de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) y el Consejo del Bierzo.​

En el encuentro, en el que participó el presidente comarcal, Olegario Ramón, ha servido para que las tres entidades expusieran a la institución las iniciativas pioneras que están desarrollando, destacando la próxima puesta en marcha del primer laboratorio de ciberseguridad industrial de referencia a nivel europeo. Este laboratorio, que se encuentra ya en una fase avanzada de montaje, no solo será un centro de investigación, sino también un centro de formación especializado dirigido a operadores energéticos y de otros sectores industriales.

Acuerdos de colaboración

​Ramón ha manifestado que la reunión también ha servido para estudiar y avanzar en la posibilidad de acuerdos de colaboración en los que el Consejo Comarcal del Bierzo tendrá un papel protagonista. ​Entre las acciones previstas, se destaca la gestión de jornadas de formación en procesos de ciberseguridad, incluyendo la organización de formaciones más específicas a ayuntamientos.

​El presidente ha calificado la reunión como «extremadamente productiva» y ha subrayado la oportunidad que representa para el Bierzo convertirse en un punto de referencia en ciberseguridad industrial y formación especializada.