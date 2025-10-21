El Bierzo acogerá el primer laboratorio de ciberseguridad industrial de referencia a nivel europeo
El Consejo Comarcal impulsará formación en colaboración con Ciuden, Incibe y la Uned
Ponferrada
Martes, 21 de octubre 2025, 14:17
El Bierzo acogerá el primer laboratorio de ciberseguridad industrial de referencia a nivel europeo. Así quedó de manifiesto en la reunión de trabajo de los representantes de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) y el Consejo del Bierzo.
En el encuentro, en el que participó el presidente comarcal, Olegario Ramón, ha servido para que las tres entidades expusieran a la institución las iniciativas pioneras que están desarrollando, destacando la próxima puesta en marcha del primer laboratorio de ciberseguridad industrial de referencia a nivel europeo. Este laboratorio, que se encuentra ya en una fase avanzada de montaje, no solo será un centro de investigación, sino también un centro de formación especializado dirigido a operadores energéticos y de otros sectores industriales.
Acuerdos de colaboración
Ramón ha manifestado que la reunión también ha servido para estudiar y avanzar en la posibilidad de acuerdos de colaboración en los que el Consejo Comarcal del Bierzo tendrá un papel protagonista. Entre las acciones previstas, se destaca la gestión de jornadas de formación en procesos de ciberseguridad, incluyendo la organización de formaciones más específicas a ayuntamientos.
El presidente ha calificado la reunión como «extremadamente productiva» y ha subrayado la oportunidad que representa para el Bierzo convertirse en un punto de referencia en ciberseguridad industrial y formación especializada.