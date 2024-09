La berciana que quiere trabajar hasta los 70 años y Sacyl no le deja

Carmen Ramos Ponferrada Lunes, 23 de septiembre 2024, 08:10 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Isabel Quirante quiere seguir trabajando en el Hospital del Bierzo pero el Sacyl no le deja. La Gerencia Regional de Salud le ha denegado a esta berciana, de 66 años, técnico superior de laboratorio de diagnóstico clínico en el servicio de Urgencias, la prolongación de la permanencia en el servicio activo hasta los 70 años y le ha obligado a jubilarse de forma forzosa desde el 14 de agosto.

«Mi situación ahora es jubilada, he intentado quedarme en mi puesto de trabajo solicitando una prórroga pero me la denegaron», lamenta Isabel. Explica que la petición para continuar la tramitó en el mes de mayo y fue el 9 de agosto cuando le confirmaron su marcha. Entre tanto, ella disfrutó de sus vacaciones tras las cuales en julio se incorporó de nuevo a su puesto de trabajo en el laboratorio de Urgencias donde, tras eliminarla de la cartelera en el mes de mayo cuando hizo la petición, volvían a figurar sus turnos en la planilla. «Eso me dio un impulso que no veas», resalta.

La situación dio un giro el 9 de agosto cuando recibió una llamada de Personal para entregarle la carta en la que Sacyl le notificaba que rechazaba su petición para permanecer en el servicio activo hasta los 70 años. «Me quedé de una pieza», recuerda. Sin tirar la toalla en ningún momento, Isabel puso su caso en manos de un abogado que presentó a finales de agosto un recurso de reposición ante la Gerencia Regional de Salud para reclamar su permanencia en el puesto.

«Apta» para ejercer

El Servicio de Prevención del primer centro sanitario de la comarca, donde pasó un exhaustivo reconocimiento médico le acreditó a Isabel Quirante como «apta para ejercer la profesión y desarrollar las actividades correspondientes a su nombramiento».

Este resultado chocó frontalmente con el informe desfavorable de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) que justificó su adiós en la «posibilidad de sustitución por personal temporal inscrito en la bolsa de empleo correspondiente».

La Gasbi considera que en este caso «no concurren las necesidades organizativas ni asistenciales propias del centro que justifiquen la prolongación de la permanencia en el servicio activo de la interesada basado exclusivamente en la existencia de personal sustituto en las bolsas de empleo».

«Confío plenamente en volver»

Isabel Quirante trabajó en O Barco de Valdeorras (Orense) y en León antes de llegar al Hospital del Bierzo. Aprobó dos oposiciones, una en Andalucía y otra en Galicia, que se resolvieron a la vez. Cogió la de Galicia «porque me quedaba más cerca de casa» y desde allí vino para Ponferrada con una comisión de Servicios donde ya tiene su plaza en propiedad.

Ahora es pensionista pero espera que no por mucho tiempo. Confía plenamente en que volverá a ocupar su puesto de trabajo como técnico superior de laboratorio de diagnóstico clínico en el Hospital del Bierzo teniendo en cuenta que ya existen precedentes en los que sí se ha reconocido la permanencia en el servicio activo hasta los 70 años. «Confío plenamente en volver al Hospital, si a otras se les ha reconocido por qué a mi no», asevera.

Ella quiera continuar por encima de todo porque entiende que la edad no puede suponer ninguna traba para continuar en activo cuando los informes así lo avalan. «Soy una persona muy activa, me encanta mi trabajo por eso quiero seguir trabajando, me encuentro realmente físicamente y mentalmente muy bien», remarca.

Dispuesta a luchar por su derecho

A pesar de que no cejará en su empeño por conseguir que la Gerencia Regional de Salud le reconozca su derecho a continuar en su puesto reconoce lo ha pasado mal. «He tenido hasta una pequeña depresión, sueño por las noches, me despierto pensando que tengo que ir a trabajar, necesito realmente volver a trabajar, no sé si es ya por todos los obstáculos que me han puesto», explica.

Para Isabel Quirante «sería un palo grande no poder volver cuando hay antecedentes de gente que ha continuado». Por ello sigue adelante. «Estoy pidiendo un derecho para quedarme a trabajar», concluye.