Bembibre prepara el primer Festival del Botillo con sello internacional El Patronato de Fiestas saca a licitación los servicios de restauración y montaje de infraestructuras con un presupuesto de 96.000 euros

Miércoles, 29 de octubre 2025

Bembibre prepara el primer Festival de Exaltación del Botillo con reconocimiento internacional. El Patronato Municipal de Fiestas ha sacado a licitación los servicios de restauración y de decoración e instalación de carpas de la LIII edición del encuentro gastronómico con un presupuesto de 96.000 euros.

Las empresas interesadas pueden participar en la licitación por ambos lotes o de forma individual por cada uno de los servicios.

La necesidad de la contratación viene determinada por la insuficiencia de medios adecuados con que cuenta el Patronato Municipal de Fiestas y el propio Ayuntamiento, tanto materiales como personales, dadas las características concretas y específicas de las actuaciones objeto de contratación, sin que sea posible ni aconsejable ampliar los existentes.

En esta edición, primera que ostenta la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional, la licitación experimenta un incremento del 10,35% (9.000 euros más, incluyendo el IVA) debido principalmente al encarecimiento de las materias primas.

El presupuesto base de licitación se establece en 64.000, incluyendo el 10% de IVA, para el lote de restauración. La peculiaridad de este lote es que los proponentes interesados deberán ofertar un precio por menú servido que no sea superior a 40 euros con una estimación de 1.600 comensales, de tal modo que, si las necesidades fueran inferiores, se abonará la cantidad precio/menú por comensal. Por su parte, para el lote de ornamentación y carpas se contemplan 32.000 euros, incluyendo el IVA (21%).

En total, el Ayuntamiento de Bembibre destinará 96.000 euros a los dos servicios de mayor envergadura relacionados con el Festival del Botillo.

El plazo para presentación de ofertas finaliza el próximo día 24 de noviembre. Todos los detalles se encuentran en la Plataforma de Contratación del Sector Público.