Bembibre celebra el reconocimiento internacional al Botillo: «Nuestro festival ha llegado a lo más alto» El Ministerio de Industria y Turismo reconoce al Festival del Botillo como Fiesta de Interés Turístico Internacional, logro que su alcaldesa atribuye a cinco años de trabajo de ayuntamiento

Álvaro Pérez Bembibre Jueves, 23 de octubre 2025, 19:05

El Festival Nacional de Exaltación del Botillo de Bembibre ha alcanzado oficialmente la categoría de Fiesta de Interés Turístico Internacional, tras la resolución publicada por la Secretaría de Estado de Turismo, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo.

El reconocimiento llega después de más de medio siglo de historia y de que la Junta de Castilla y León informara favorablemente el pasado mes de julio, último paso antes de la declaración definitiva. Este hito sitúa al emblemático evento gastronómico berciano en el nivel más alto de distinción turística, junto a celebraciones de gran proyección nacional e internacional.

La alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao, ha mostrado su enorme satisfacción por este reconocimiento, que considera un logro compartido para el municipio y toda la comarca. «Estamos felices después del sí de la Junta de Castilla y León, estábamos deseosos de que llegara también esa respuesta positiva por parte del ministerio y por fin se ha publicado hoy, y es una alegría no solo para el municipio de Bembibre, sino entiendo también para toda la comarca del Bierzo», señaló en declaraciones a elbierzonoticias.

La regidora destacó la trascendencia del momento para el festival y para la villa: «Nuestro festival ha llegado lo más alto que se puede llegar, ya más de internacional no hay». Cao señaló que esta distinción es el resultado de cinco años de trabajo constante, marcados por el esfuerzo y la superación de dificultades derivadas de la pandemia. «Es verdad que ha sido un trabajo duro durante cinco años, con una pandemia por el medio, pero por fin lo hemos conseguido y pues es un logro muy importante para este equipo de gobierno».

La pandemia paralizó el proceso

La alcaldesa recordó que el proceso para lograr la declaración comenzó prácticamente al inicio de su mandato, en 2019, y que el 50 aniversario del festival fue un punto de inflexión. «Llevamos cinco años prácticamente desde que entramos en el ayuntamiento y es verdad que todo se paralizó con el tema de la pandemia pero recuperamos sobre todo en el 50 aniversario, donde una delegación de periodistas internacionales vino a grabar lo que era el festival y eso ha sido un punto más para poder haber conseguido este reconocimiento,« explica.

El festival, que combina gastronomía, tradición y cultura, refuerza así su papel como uno de los principales símbolos de identidad del Bierzo, consolidando la proyección turística de Bembibre más allá de las fronteras de la comarca.