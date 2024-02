Sin aviso y sin alternativa: los vecinos de La Cernada se quedan sin acceso

Sin acceso, sin aviso y sin alternativa. Este es el panorama con el que se han sorprendido este miércoles los vecinos de la localidad berciana de La Cernada, en el municipio de Vega de Valcarce, después de que la Diputación cortase sin comunicarlo la carretera LE-4113 de entrada al pueblo sin previo aviso.

Todo ello a raíz de las obras de reparación que la institución provincial está llevando a cabo para solucionar el problema ocasionado hace tres meses por los grandes socavones que se abrieron en el vial, que se tragaron dos coches y que dejaron herido a un matrimonio de 78 años.

El malestar ha sido patente entre los habitantes del pueblo que han visto con impotencia como los responsables de las obras les impedían el paso para acceder a sus domicilios. «Un pueblo no tiene por qué estar incomunicado, hay gente mayor y niños y han tenido tres meses para hacer una alternativa», lamentó una de las vecinas, María José Lolo.

Algunos vecinos que disponían de dos vehículos han podido salvar la situación dejando uno a un lado de las obras y otro al otro para recorrer a pie los 500 metros del vial en los que se extienden los trabajos. Unas labores que en este momento se centran en la reposición de los tubos de canalización de las escorrentías que pueden estar detrás de los grandes socavones que se abrieron en la calzada provocando dos heridos.

«Mi hermano dejó un coche abajo que lo pilló y me fue a buscar con el otro pero ¿y si no hay dos coches...?, yo no los tengo, y a las 7 de la mañana tengo que salir de mi casa para ir a trabajar y es de noche», explicó visiblemente molesta Lolo.

«Que no pase nada»

Los vecinos no entienden cómo es posible que la Diputación no haya tenido en cuenta la situación sin haberles dejado un paso alternativo por la parte superior de la carretera «que hay sitio», remarcan. Lamentan, además, que después de tres meses la Diputación no haya acondicionado un paso alternativo, algo que entienden que «tenía fácil» a través de una pista de 2,5 kilómetros que comunica el pueblo con la localidad gallega de O Cebreiro.

«Aquí vive una mujer de 87 años y un niño de 18 meses, esperemos que no pase nada pero si pasa algo a ver qué solución nos dan», denuncian los habitantes de La Cernada. Se sienten impotentes ante la situación y no entienden cómo después de que hayan pasado tres meses del suceso todavía siguen así, enfrentándose a una carretera que no les da más que problemas.