Vox Ponferrada tacha de «treta del PP» la expulsión de su portavoz del pleno

Vox Ponferrada tacha de «treta del PP» la expulsión este lunes, 1 de septiembre, del pleno del Ayuntamiento de la portavoz de esta formación, Patricia González, tras llamar «sinvergüenzas» a los concejales del equipo de gobierno por «derrochar» el dinero de los ponferradinos y dejar sin fondos el proyecto de la soledad no deseada.

González cree que el alcalde, Marco Morala, le salió bien la jugada dado que con su expulsión, y su voto de calidad, consiguió sacar adelante ese punto del pleno para modificar el presupuesto, que está prorrogado, y «dejar a cero el proyecto de la soledad no deseada que es »muy necesario«, dijo.

La portavoz de Vox insistió hoy en que son unos «sinvergüenzas» y que derrochan el dinero en «fiestas y comilonas». «Mis palabras fueron que cualquier persona que no respeta a la gente mayor es un sinvergüenza, y he vivido como me expulsan de un pleno por ello, es una auténtica tontería», remarcó, añadiendo que tanto ella como su compañero han recibido insultos más graves y nunca se ha expulsado a nadie. «Hemos recibido lindezas como que somos unos fascistas, incitadores al odio, demagogos…y más faltas de respeto. Incluso el PP me ha llegado a decir, de forma totalmente machista, que yo era una persona que me hacían los discursos porque yo no era capaz», continuó.

González remarcó su postura y defiende que «en una sociedad civilizada los niños y los mayores no se tocan. El PP y Cxb no han respetado eso. Además de traidores y estafadores, no tienen un ápice de humanidad, y es una pena porque un político que no tiene humanidad ni empatía se convierte en un psicópata», afirmó.

La portavoz de Vox también dijo que «con delincuentes no queremos gobernar» y que ellos están «para defender los intereses de los ponferradinos, su futuro y una ciudad mejor». «A ellos solo les importa llenarse los bolsillos, el pan y el circo», continuó.

Por último, desveló que la formación está estudiando si toma alguna medida después de esta expulsión y que «no descarta cualquier tipo de opción».

