Sala de emergencias del 112.

Un coche dando marcha atrás atropella a una mujer de 69 años en Ponferrada

Una ambulancia se desplazó a la zona para atender a la herida

León

Lunes, 27 de octubre 2025, 14:45

Nuevo atropello en la provincia de León, en esta ocasión, en Ponferrada. Ocurría pasadas las 13:30 horas de este lunes 27 de octubre cuando un coche que realizaba maniobras arrollaba a una mujer en la capital berciana.

La Policía Local de Ponferrada daba aviso al 112 y solicitaba asistencia sanitaria para atender a la mujer, de 69 años, que resultó herida tras ser atropellada por un turismo cuando daba marcha atrás en la avenida Portugal, frente al bar Neo Dux.

Sacyl desplazaba hasta el punto una ambulancia para atender las heridas de la mujer.

