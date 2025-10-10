El Teatro Bergidum de Ponferrada gana el premio 'Aquí entra circo' de CircoRed El alcalde de la ciudad felicita al Servicio de Artes Escénicas por poner en valor este género artístico

El Teatro Bergidum de Ponferrada se ha alzado con el premio 'Aquí entra circo' otorgado por CircoRed cuyo encuentro nacional se ha desarrollado esta semana en la capital berciana.

El galardón, consistente en una figura subida a un trapecio y diseñado por el artista berciano Pepe Amigo, fue entregado en el propio teatro este jueves, 9 de octubre, en la clausura del encuentro, y fue recibido por el encargado del Servicio de Artes Escénicas, Miguel Ángel Varela, quien se mostró muy alagado y destacó que «supone un reto todavía mayor para mantener una programación digna de este reconocimiento tan importante».

«La concesión de este premio es un honor y una gran responsabilidad por mantener una programación circense de calidad. Es un premio a toda una ciudad y un público que responde a que el circo deje de ser una actividad marginal en las programaciones», añadió.

Por su parte el alcalde, Marco Morala, felicitó al Servicio de Artes Escénica y a Varela por poner en valor este género. «Es un reconocimiento a quienes han trabajado por incluir al circo de forma significativa en la programación de artes escénicas. Durante años ha tenido mínima presencia en los teatros de todo el país y el Bergidum ha apostado por darle visibilidad, pasando de ofrecer dos funciones hace años a una media de 15 en los últimos años, con una gran asistencia», aseguró.

Junto al Bergidum fueron finalistas Ana Judel, exdirectora del espacio Fórum de A Coruña; Pedro Ormazábal, responsable del Festival Bilboko Kalealdia de Bilbao y Begoña Puértolas, directora del Festival Pirineos Sur.

Además, en la categoría de Buenas Prácticas, el premio recayó en la Asociación Cultural Manicómicos de A Coruña, organizadores del festival del mismo nombre y que se celebra anualmente en la capital gallega.

