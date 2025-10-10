leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El director del Teatro Bergidum, Miguel Ángel Varela (I), fue el encargado de recoger el premio.

El Teatro Bergidum de Ponferrada gana el premio 'Aquí entra circo' de CircoRed

El alcalde de la ciudad felicita al Servicio de Artes Escénicas por poner en valor este género artístico

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:12

Comenta

El Teatro Bergidum de Ponferrada se ha alzado con el premio 'Aquí entra circo' otorgado por CircoRed cuyo encuentro nacional se ha desarrollado esta semana en la capital berciana.

El galardón, consistente en una figura subida a un trapecio y diseñado por el artista berciano Pepe Amigo, fue entregado en el propio teatro este jueves, 9 de octubre, en la clausura del encuentro, y fue recibido por el encargado del Servicio de Artes Escénicas, Miguel Ángel Varela, quien se mostró muy alagado y destacó que «supone un reto todavía mayor para mantener una programación digna de este reconocimiento tan importante».

«La concesión de este premio es un honor y una gran responsabilidad por mantener una programación circense de calidad. Es un premio a toda una ciudad y un público que responde a que el circo deje de ser una actividad marginal en las programaciones», añadió.

Por su parte el alcalde, Marco Morala, felicitó al Servicio de Artes Escénica y a Varela por poner en valor este género. «Es un reconocimiento a quienes han trabajado por incluir al circo de forma significativa en la programación de artes escénicas. Durante años ha tenido mínima presencia en los teatros de todo el país y el Bergidum ha apostado por darle visibilidad, pasando de ofrecer dos funciones hace años a una media de 15 en los últimos años, con una gran asistencia», aseguró.

Junto al Bergidum fueron finalistas Ana Judel, exdirectora del espacio Fórum de A Coruña; Pedro Ormazábal, responsable del Festival Bilboko Kalealdia de Bilbao y Begoña Puértolas, directora del Festival Pirineos Sur.

Además, en la categoría de Buenas Prácticas, el premio recayó en la Asociación Cultural Manicómicos de A Coruña, organizadores del festival del mismo nombre y que se celebra anualmente en la capital gallega.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Colegio Leonés deja el edificio de Corredera y La Milagrosa cesará su función educativa
  2. 2 La Lotería Nacional sonríe a León con un primer y un segundo premio
  3. 3 Denuncian el «trato denigrante» y el «abuso» del despido disciplinario en Coated Solutions
  4. 4 Atropellan a un menor en bici y a otro en monopatín durante la tarde en León
  5. 5 Los pensionistas agotan los viajes del Imserso en León: «Todo el año esperando y solo queda Matalascañas»
  6. 6 Detienen a un vecino de León cuando tenía «en el punto álgido» la recogida de marihuana
  7. 7 Qué hacer este puente del Pilar en León: Maldita Nerea, Día de Peñas y Oktoberfest
  8. 8 El «sorprendente» cráneo hallado en 1998 en un pueblo de León: «Hay algo mágico detrás»
  9. 9 El pueblo que busca explotar un bar ubicado dentro de un palacio
  10. 10 Paros de dos horas, huelga estudiantil y general y manifestación: León sale a la calle el 15 de octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias El Teatro Bergidum de Ponferrada gana el premio 'Aquí entra circo' de CircoRed

El Teatro Bergidum de Ponferrada gana el premio &#039;Aquí entra circo&#039; de CircoRed