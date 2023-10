LM Ponferrada salvó a la planta de Castellón del ERTE contra el que ahora lucha

Paradojas del destino. La planta de componentes eólicos de LM Windpower en Ponferrada salvó a la factoría ubicada en el Parque Industrial Medio Ambiental de Les Coves de Vinromà de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) contra el que ahora luchan los trabajadores bercianos.

La propietaria de la compañía, la multinacional General Electric, anunció el recorte de su actividad justificándolo en «causas organizativas y de producción», las mismas que ahora aduce en el caso de la planta ubicada en el Polígono de La Llanada en Santo Tomás de las Ollas. En ese caso pretendía paralizar una de las dos líneas de producción durante al menos siete meses con un ERTE que iba a afectar a 547 trabajadores, casi el 95% de la plantilla.

Se trataba de un Expediente de Regulación de Empleo que ya estaba negociado y que se iba a comenzar a aplicar desde el mes de junio extendiéndose hasta el 31 de diciembre. Pero finalmente no fue así. La llegada de dos moldes de 62 metros enviados desde la planta de Ponferrada paralizó la medida hasta tal punto que en este momento la factoría castellonense incluso está reclutando personal de otros centros de trabajo incluido el de Ponferrada. «No solo no se está aplicando el ERTE sino que están contratando gente», lamentó el delegado de USO en el comité de LM en Ponferrada, Gabriel Garnelo.

El desembarco de los dos moldes de palas eólicas de 62 metros procedentes de la factoría berciana se iba a traducir en la llegada a la planta de dos molde de 85 metros, algo que hasta el momento no ha ocurrido. «Sí había un compromiso, de hecho estaba aceptado que aquí llegara un molde de 84.9 metros», explicó Garnelo.

De un ERTE a reclutar trabajadores

Llama la atención en este caso que la planta de LM Wind Power en Les Coves de Vinromà no solo se haya salvado del ERTE sino que incluso está reclutando trabajadores incluso de la capital berciana. «Lo que no tiene mucho sentido es que una planta tenga aprobado y formalizado un ERTE y no sólo que no se vaya al ERTE sino que estén contratando y que parte de esa producción haya salido de la planta de Ponferrada que ahora es el inverso de esa situación», remarcó el delegado de la Unión Sindical Obrera.

Desde la organización no entienden, además, que oferten a gente de Ponferrada que se desplace a trabajar a Castellón o incluso a Francia cuando «lo lógico es que venga la producción, que no que se vaya la gente desplazada, no tiene demasiado sentido que aquí en Ponferrada se plantee un ERTE para la totalidad de la plantilla cuando parte de la producción ha salido de aquí».

Un situación que para USO demuestra que realmente existe carga de de trabajo suficiente para garantizar los empleos por lo que exige a la dirección de LM Wind Power proporciolidad en el reparto de las tareas. «Si hay producción para que gente de Ponferrada se vaya para allá y para contratar gente lo suyo es que haya mayor equidad en el reparto de producción, que venga producción para aquí y que no se tenga que desplazar nadie».