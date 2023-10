El comité de LM exige al Ayuntamiento de Ponferrada que aclare el futuro de la planta

El comité de empresa de LM Wind Power en Ponferrada insta al Ayuntamiento a trasladarles la información y documentación que garantiza la viabilidad de la planta de componentes eólicos en el polígono industrial de La Llanada sobre la que pesa un ERTE para la práctica totalidad de la plantilla. Todo ello teniendo en cuenta que es una petición que han puesto sobre la mesa en las reuniones negociadoras y a la que la empresa da de forma reiterada la callada por respuesta.

«Lo que me gustaría saber, ya que el señor alcalde lo tiene tan claro, que nos dé esa documentación o esa información que nosotros desconocemos», reclamó su presidente, Ursicino Sánchez.

Sánchez insiste en que para los trabajadores es fundamental conocer el destino de sus puestos de trabajo en la planta más allá del ERTE planteado durante ocho meses, de noviembre a junio.

«Ahora mismo justamente este un tema coyuntural pero tampoco nadie dice nada en el sentido de que esto vaya a terminar de una manera o de otra, no nos garantizan nada, entonces si el primer mandatario de la ciudad tiene esa información me gustaría que la compartiese con nosotros para poder ya aclararnos algunos temas que no nos ha aclarado la empresa», remarcó. «Esa informacion nosotros no la tenemos, o quieren quedar bien o tienen información que nosotros desconocemos», subrayó.

Un «problema legal»

Desde USO se unen a esta petición y reclaman al Ayuntamiento que aclare el futuro de la planta y de los puestos de trabajo cuando el propio alcalde, Marco Morala, da por hecho que tras el Expediente de Regulación Temporal de Empleo se recuperará la actividad en la factoría.

«Dicen que después de ERTE volverá el volumen de empleo a LM, no sé si ellos tienen otra información, si es así que nos la cuenten porque lo que nos presentan documentalmente no es eso y legalmente es el foro donde lo tienene que hacer», resaltó el delegado de USO en el comité de empresa, Gabriel Garnelo.

Es más, la organización sindical considera que en este caso incluso podría darse un problema legal teniendo en cuenta que el foro donde deben darse estas explicaciones es en las reuniones de la comisión negociadora del ERTE a la parte social. «Si el señor Moreno en este caso o quien sea sabe más que nosotros pues tenemos un problema legal porque legalmente donde la empresa tiene que aportar es en este foro», apuntó Garnelo.

Insisten desde la Unión Sindical Obrera que «nosotros lo que le hemos solicitado es un plan de viabilidad con mantenimiento de plantilla y en ningún momento se han compromertido a nada, de momento, ni han presentado documentación por eso me llama la atención que lo aseveren de esa manera», Temen, por ello, que «una de dos o se han tirado a la piscina por salir en la noticia o es que saben algo que nosotros no sabemos».