Siete emprendedores se unen al programa de emprendimiento innovador impulsado por Ponferrada y León Starup

'Ponferrada Innova', con fuerza. Un total de siete emprendedores se han sumado ya al programa de emprendimiento innovador impulsado por el Ayuntamiento de la capital berciana y la empresa León Starup que marca la diferencia poniendo el talento de los emprendedores locales al servicio de la ciudad para dar respuesta a las necesidades reales del territorio.

Se trata de seis hombres y una mujer que se unen a la convocatoria lanzada el pasado día 16 de noviembre en la Oficina Municipal de Innovación situada en las instalaciones de Ciuden en el barrio en el barrio de Compostilla. «En mes y medio hemos conseguido ya crear un equipo muy diversos de siete emprendedores», destacó la fundadora de la compañía, Noemí Barrientos.

El proyecto, que se estrenó en la web www.ponferradainnova.co, en la que se pueden inscribir los emprendedores interesados, está llevando a cabo una labor de diagnóstico para identificar las oportunidades de innovar y buscar a diez emprendedores locales para trabajar de forma conjunta en el diseño y el desarrollo de proyectos. «No vienen con sus proyectos de emprendimiento sino que lo que van a aportar es su talento y experiencia en distintas área de conocimiento en la que desarrollan su actividad emprendedora para ayudarnos a responder a los cinco retos que planteamos en Ponferrada Innova», explicó Barrientos.

Desde León Starup reconocen que «la diversidad en talento es muy importante». Así de los siete emprendedores que se han unido a la iniciativa 'Ponferrada Innova', están especializados en funciones de ciberseguridad aplicadas al entorno del metaverso y en conocimiento industrial en todo lo relacionado con ingeniería de minas, pozos, caminos e infraesructura. Otra de ellas, en ganadería con la puesta en marcha en marcha una granja de porcino ecológica, que además es maestra y está especializada en educación en el mundo rural.

Del equipo forma parte también un biólogo totalmente involucrado en la iniciativa que quiere contribuir al aprovechamiento del Anillo Verde de Ponferrada para optimizar espacios como sumideros de carbono, muy interesado en la combinación de energías renovables y un emprendedor procedente del mundo de la cultura, fundador de una compañía teatral que trabaja en el mundo rural.

«Es un equipo muy variado en cuanto a talento», subrayó la fundadora de León Starup, que echa, no obstante en falta la implicación de las mujeres emprendedoras. «Nos faltan mujeres emprendedores porque al final es fundamental para construir proyectos innovadores en el territorio que sumemos talento, es clave». recalcó.

Una llamada a las mujeres

Noemí Barrientos resalta el interés de algunas emprendedoras en participar en la iniciativa pero que manifiestan su dificultad debido a sus responsabilidades personales y familiares. «Supone una compromiso muy alto dedicación porque implica todos los lunes trabajar en equipo fisicamente en el espacio Ponferrada Innova para resolver estos retos», resalta. En este sentido, Barrientos reconoce que «la situación económica actual hace que meterte en el emprendimiento sea de alto riesgo y mi reflexión es que a las mujeres nos cuesta más porque vivimos más la inestabilidad y la dificultad de acceder al empleo en nuestro caso es mayor».

No obstante, la promotora de León Starup anima las mujeres a romper sus 'cadenas' y a ser partícipe de una iniciativa que constituye una oportunidad para su despegue. «Aquí no vienes con tu proyecto y lo encubamos, lo aceleramos, no, no, es que tenemos que sacar adelante cinco proyectos que el territorio nos está pidiendo y alguien los tiene que liderar, son proyectos que necesitan un equipo y por eso es un poco a la inversa de como son los programas de emprendimiento, aquí los proyectos los vamos a sacar adelante, lo que nos van a faltar son emprendedores que luego los monten. Esto para las mujeres emprendedores de Ponferrada y los municipios del Bierzo es una oportunidad real de salir al mundo emprendedor con un proyecto tangible», concluyó.