El secretario general de CCOO preside la Asamblea de delegados del sindicato en El Bierzo

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, preside este jueves, 9 de octubre, en Ponferrada la Asamblea de delegados del sindicato en el Bierzo, en una jornada que comenzará a as 11 horas en La Térmica Cultural y que contará también con la presencia de los dirigentes de CCOO a nivel autonómico, provincial y comarcal, según informa la agencia Ical.

Bajo el lema 'Nuevos retos, misma lucha', el encuentro servirá para analizar la situación económica, social y laboral del Bierzo y de toda la provincia de León, abordando también los principales retos sindicales de cara a los próximos meses, como son la reducción de la jornada laboral, la negociación colectiva, la mejora del empleo público y la defensa de los servicios esenciales.

La asamblea contará con las intervenciones de Sordo, además de la secretaria general de CCOO en Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, la secretaria general de León, Elena Blasco, y el secretario comarcal, Roberto Echegaray.

Por la tarde, en la sede del sindicato en Ponferrada, se procederá a la inauguración del nuevo salón de actos, que se dedica a la memoria del sindicalista berciano fallecido, Alfredo Peláez, figura destacada en la historia de CCOO en el Bierzo.