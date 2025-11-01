Una salida de vía en LE-716 deja herido a un hombre de 63 años El accidente se producía a la altura de Berlanga del Bierzo

Leonoticias León Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:50

Una salida de vía en una carretera provincial de León se salda con un hombre de 63 herido que ha requerido de asistencia sanitaria.

El accidente se producía pasadas las 10:55 horas, cuando la sala de emergencias del 112 recibía el aviso de que un turismo había perdido el control y se salía de la carretera a la altura del kilómetro 9 de la LE-716 en Berlanga del Bierzo.

El conductor, un hombre de 63 años, solicitaba asistencia sanitaria por lo que se movilizó, además de a la Guardia Civil de Tráfico, a una ambulancia de Sacyl.