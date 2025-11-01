leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una ambulancia.

Una salida de vía en LE-716 deja herido a un hombre de 63 años

El accidente se producía a la altura de Berlanga del Bierzo

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:50

Comenta

Una salida de vía en una carretera provincial de León se salda con un hombre de 63 herido que ha requerido de asistencia sanitaria.

El accidente se producía pasadas las 10:55 horas, cuando la sala de emergencias del 112 recibía el aviso de que un turismo había perdido el control y se salía de la carretera a la altura del kilómetro 9 de la LE-716 en Berlanga del Bierzo.

Noticias relacionadas

Dos accidentes de madrugada la noche de Halloween en León dejan a dos mujeres heridas

Dos accidentes de madrugada la noche de Halloween en León dejan a dos mujeres heridas

Una pelea en la calle obliga a intervenir a la Policía y provoca atascos en León

Una pelea en la calle obliga a intervenir a la Policía y provoca atascos en León

El conductor, un hombre de 63 años, solicitaba asistencia sanitaria por lo que se movilizó, además de a la Guardia Civil de Tráfico, a una ambulancia de Sacyl.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea en la calle obliga a intervenir a la Policía y provoca atascos en León
  2. 2 El restaurante leonés que ofrece más de 35 tipos de cachopo y apuesta por la cocina casera
  3. 3 El Ayuntamiento de León amplía su plantilla y saca a oposición 98 plazas
  4. 4 Ofrecen una recompensa de 500 euros por encontrar a una perra perdida en León
  5. 5 Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator
  6. 6 La Fiesta del Cine llega a León: entradas a 3,50 euros en tres salas de la provincia
  7. 7 Tres casas en pueblos de León que puedes encontrar por 40.000 euros
  8. 8 La casa más terrorífica de Astorga: «Estamos más de dos semanas preparando la decoración»
  9. 9 El curso de pedagogía antifascista busca prevenir «el auge del neofascismo»: «Ser malote ahora es ser de ultraderecha»
  10. 10 La bañezana que disfraza a los perros por Halloween: «Miércoles y Chucki triunfan»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Una salida de vía en LE-716 deja herido a un hombre de 63 años

Una salida de vía en LE-716 deja herido a un hombre de 63 años