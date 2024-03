Roldán anuncia otro ERTE hasta marzo de 2025

Las cosas no mejoran para Aceros Roldán, en Ponferrada. El 31 de marzo está previsto que finalice el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) vigente, que la empresa ha activado hasta en cinco ocasiones, y cuando todavía no ha concluido, la dirección ya ha anunciado uno nuevo.

Así lo ha confirmado el presidente del comité, Juan José Nuñez, a este periódico, quien aseguró que el nuevo expediente tendrá una duración de un año, desde marzo de 2024 hasta marzo de 2025, sin que todavía se conozcan las condiciones.

De hecho, estas se tendrán que determinar en una comisión negociadora para que la todavía no hay fecha marcada para la primera reunión. «Nos informaron el viernes, hoy les hemos comunicado la constitución de la comisión negociadora y estamos a la espera de que nos convoque la empresa para tener la primera reunión, que no sabemos si será esta semana o no, depende de la prisa de la empresa porque hasta que no la tengamos los plazos no corren», indicó Núñez.

Este nuevo ERTE está motivado por lo mismo que el anterior, que es «la situación económica y productiva» de la empresa. Por lo tanto, «no son buenas noticias», señaló el presidente del comité De hecho, aunque ya se esperaban un resultado similar por cómo se estaban desarrollando las cosas, Juan José Núñez aseguró que «no es agradable».

A ello se suma también el conflicto que están sufriendo sus compañeros en la planta de Acerinox en Algeciras, «porque son los que nos suministran de palanquilla y eso también nos perjudica a la hora de sacar las producciones». Aún así, se trata de un tema temporal y aprovechó la ocasión para mostrar su apoyo a los trabajadores «y que lo resuelvan lo antes posible con las mejores condiciones que puedan».

Con todo ello, Juan José Nuñez confía en que la situación no vaya a más, «de momento no nos han hablado de despidos», y pelearán por «mantener el empleo y todos los puestos de trabajo que hay ahora mismo en la fábrica».